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30.09.2020 21:55
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Случилась «вторая волна»: Петербург побил июньский рекорд по числу больных коронавирусом

Петербург побил рекорд июня по числу активных больных коронавирусом — новый пик это «вторая волна», сообщил «Фонтанке» проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков — руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса.

«Активные больные» — это число заболевших, за вычетом выздоровевших и умерших.

«На этой неделе Петербург побил рекорд по числу активных больных — сегодня, 30 сентября, их 10997, — рассказал он «Фонтанке» 30 сентября. — Первый такой пик был 9 июня — тогда было 10619 активных больных. Затем мы опускались почти месяц, до 4 июля, когда было 4197 больных — 39,5% от пика. И это был последний день, когда было снижение. С тех пор Петербург начал устойчиво подниматься, неделя за неделей. Если говорить в терминологии этой кривой — вторая волна случилась».

Полное интервью Алексея Боровкова о текущей эпидемиологической ситуации и прогнозах её развития читайте 1 октября на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Strelets 77
Прекрасно, что кинотеатры открыты. Все новинки посмотрим, а паникеры пусть дома в масках сидят)
Fruit Bat
Как достали эти спекуляции цифрами! Кто такие «больные» - люди из рандомной выборки с положительным тестом, но без симптомов или реально симптомные? Или это те, кто госпитализированы? Эти цифры могут вообще ни о чем не говорить, кроме того, что, например, стали больше тестировать. Потом, качество тестов настолько отвратительно, что я очень сомневаюсь, что оно отражает реальную картину. Важно понимать вот что: сколько госпитализированных и сколько из них тяжелых? Не % коечного фонда, а динамика по количеству тяжелых больных. Она есть или ее нет? Если мы откатились к началу, то какого хрена все у магазинах/транспорте/медцентрах ходят без масок типа ничего не происходит? Беглов, у тебя есть ум и логика?
260578211
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