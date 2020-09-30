Случилась «вторая волна»: Петербург побил июньский рекорд по числу больных коронавирусом
Петербург побил рекорд июня по числу активных больных коронавирусом — новый пик это «вторая волна», сообщил «Фонтанке» проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков — руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса.
«Активные больные» — это число заболевших, за вычетом выздоровевших и умерших.
«На этой неделе Петербург побил рекорд по числу активных больных — сегодня, 30 сентября, их 10997, — рассказал он «Фонтанке» 30 сентября. — Первый такой пик был 9 июня — тогда было 10619 активных больных. Затем мы опускались почти месяц, до 4 июля, когда было 4197 больных — 39,5% от пика. И это был последний день, когда было снижение. С тех пор Петербург начал устойчиво подниматься, неделя за неделей. Если говорить в терминологии этой кривой — вторая волна случилась».
Полное интервью Алексея Боровкова о текущей эпидемиологической ситуации и прогнозах её развития читайте 1 октября на «Фонтанке».