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28.09.2020 13:24
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В Кремле считают падение рубля «обычной рыночной волатильностью»

Падение курса национальной валюты не беспокоит российские власти. Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В Кремле уверены, что рубль восстановит свои позиции, сейчас наблюдается обычная рыночная волатильность», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее рубль на торгах упал до минимума с апреля этого года. Доллар преодолел отметку в 79 руб., евро торгуется выше 91,6 руб.

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Комментарии (9)

alexpv
Конечно какая фигня, в 90-ые доллар упал в три раза и это было названо жесточайшим кризисом с сильнейшим обнищанием населения.
Теперь валюта обесценилась к 2014 году ровно во столько же раз, а за последний год упала на 25%, и это у нас стабильность стабильность))
Ну что такого, что каждый россиянин потерял в доходах в три раза.
Мы же этого не заметили, просто вместо нормального валютного сыра едим свой из говна слепленный.
А так все стабильно)))
Pilat
Вовремя я избавился от деревянных скреп....
kоt-obormot
Ну раз "уверены", значит надо доллар ждать под сотню уже в октябре.
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