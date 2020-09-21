Для борьбы с коронавирусом в Мадриде привлекли военных. Город выборочно посадили на карантин

В столице Испании с понедельника в некоторых районах ввели карантин, разрешив выходить только на работу, которую невозможно делать удаленно, и к врачу. В совет по борьбе с распространением вируса включили военных.



О недовольствах жителей Мадрида из-за вступивших в силу 21 сентября ограничениях пишет El Pais. Отмечается, что город разделили на несколько зон, в «красных», например, нельзя выходить на улицу без уважительной причины. Накануне в городе прошли акции протеста, так как большинство из этих зон находятся в рабочих или бедных кварталах. Протестующие отметили, что распространение вируса связано не с их образом жизни, а с проблемами в здравоохранении.

