Для борьбы с коронавирусом в Мадриде привлекли военных. Город выборочно посадили на карантин
В столице Испании с понедельника в некоторых районах ввели карантин, разрешив выходить только на работу, которую невозможно делать удаленно, и к врачу. В совет по борьбе с распространением вируса включили военных.
О недовольствах жителей Мадрида из-за вступивших в силу 21 сентября ограничениях пишет El Pais. Отмечается, что город разделили на несколько зон, в «красных», например, нельзя выходить на улицу без уважительной причины. Накануне в городе прошли акции протеста, так как большинство из этих зон находятся в рабочих или бедных кварталах. Протестующие отметили, что распространение вируса связано не с их образом жизни, а с проблемами в здравоохранении.
Тем не менее ограничения вступили в силу. Чтобы ехать на работу, нужно получить соответствующее разрешение.
Премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо провели совещание, на котором был создан координационный центр. В него также вошли представители полиции и военных. Последние, по словам Аюсо, будут помогать проверять соблюдение санитарных мер в городе и проводить дезинфекцию.
В Испании сейчас самое высокое число случаев заражения коронавирусом в Европе, на 21 сентября зарегистрировано 659 тысяч зараженных. На Мадрид приходится треть из них.