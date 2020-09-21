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21.09.2020 19:49
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«Немножко неадекватный» бензовоз догоняли 60 км. Водитель употребил наркотик и выпил водки — чтобы не спать

Неадекватного водителя задержали 21 сентября полицейские Пензенской области на дороге М-5 «Урал».

Как сообщает областное УМВД в «ВКонтакте», в 5:40 в дежурную часть поступила информация о грузовике «Скания» на М-5, водитель которого грубо нарушает ПДД. На 520-м километре трассы, у города Нижний Ломов, сотрудники ГИБДД заметили грузовик и дали ему сигнал остановиться. Водитель не стал это делать, и инспекторы организовали погоню.

Бензовоз ехал неаккуратно: проскочил на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу. Только через 60 километров, на 580-м километре трассы, полицейским удалось заблокировать его патрульным автомобилем. 28-летний водитель бензовоза объяснил, что перед выездом из Рязанской области в Татарстан употребил наркотическое средство, а также выпил водки, «чтобы ехать без остановки», то есть не заснуть за рулём.

Фото: УМВД Пензенской области
Фото: УМВД Пензенской области
Фото: УМВД Пензенской области
Фото: УМВД Пензенской области

Требование полиции об остановке он не выполнял, так как боялся, что его повезут на освидетельствование. «Был немножко неадекватный, получается», — признал мужчина. Его доставили в областную наркологическую больницу, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

УМВД по Пензенской области

В отношении нарушителя составлено девять административных материалов: за отказ от прохождения освидетельствования, за невыполнение требования об остановке, за проезд на красный и шесть протоколов — за выезд на полосу встречного движения. Машина помещена на спецстоянку.

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