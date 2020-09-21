«Немножко неадекватный» бензовоз догоняли 60 км. Водитель употребил наркотик и выпил водки — чтобы не спать
Неадекватного водителя задержали 21 сентября полицейские Пензенской области на дороге М-5 «Урал».
Как сообщает областное УМВД в «ВКонтакте», в 5:40 в дежурную часть поступила информация о грузовике «Скания» на М-5, водитель которого грубо нарушает ПДД. На 520-м километре трассы, у города Нижний Ломов, сотрудники ГИБДД заметили грузовик и дали ему сигнал остановиться. Водитель не стал это делать, и инспекторы организовали погоню.
Бензовоз ехал неаккуратно: проскочил на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу. Только через 60 километров, на 580-м километре трассы, полицейским удалось заблокировать его патрульным автомобилем. 28-летний водитель бензовоза объяснил, что перед выездом из Рязанской области в Татарстан употребил наркотическое средство, а также выпил водки, «чтобы ехать без остановки», то есть не заснуть за рулём.
Требование полиции об остановке он не выполнял, так как боялся, что его повезут на освидетельствование. «Был немножко неадекватный, получается», — признал мужчина. Его доставили в областную наркологическую больницу, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
УМВД по Пензенской области
В отношении нарушителя составлено девять административных материалов: за отказ от прохождения освидетельствования, за невыполнение требования об остановке, за проезд на красный и шесть протоколов — за выезд на полосу встречного движения. Машина помещена на спецстоянку.