Неадекватного водителя задержали 21 сентября полицейские Пензенской области на дороге М-5 «Урал».

Как сообщает областное УМВД в «ВКонтакте», в 5:40 в дежурную часть поступила информация о грузовике «Скания» на М-5, водитель которого грубо нарушает ПДД. На 520-м километре трассы, у города Нижний Ломов, сотрудники ГИБДД заметили грузовик и дали ему сигнал остановиться. Водитель не стал это делать, и инспекторы организовали погоню.

Бензовоз ехал неаккуратно: проскочил на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу. Только через 60 километров, на 580-м километре трассы, полицейским удалось заблокировать его патрульным автомобилем. 28-летний водитель бензовоза объяснил, что перед выездом из Рязанской области в Татарстан употребил наркотическое средство, а также выпил водки, «чтобы ехать без остановки», то есть не заснуть за рулём.