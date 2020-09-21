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21.09.2020 13:16
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Фургалу теперь можно предъявить обвинение в убийстве Зори. Потерпевшие хотят взыскать с экс-губернатора 1,5 млрд рублей

Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда, разрешающее Следственному комитету предъявить экс- губернатору Хабаровского края обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Потерпевшие уже заявили иск о взыскании компенсации морального ущерба.

«Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения», — цитирует 21 сентября заявление судьи РИА Новости.

Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая отменила постановление прокуратуры Хабаровска, прекратившей 15 лет назад уголовное преследование экс-губернатора в связи с отсутствием доказательств. Именно это «прокурорское алиби» ранее не позволяло начать уголовное преследование экс-губернатора по поводу убийства бизнесмена Зори. СК РФ при этом настаивал, что располагает «неопровержимыми доказательствами».

Как стало известно ТАСС, потерпевшие по делу бывшего хабаровского губернатора намерены взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб.

Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Смольского и убийства Зори и Булатова. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Сам Фургал все обвинения отвергает.

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