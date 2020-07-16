СКР заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к убийствам
— Следствие по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала располагает неопровержимыми доказательствами его участия в убийствах предпринимателей в 2004–2005 годах, — заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
О ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Фургала https://t.co/Tb5aqxz0Ic— Следственный комитет (@sledcom_rf) July 16, 2020
Речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах.
Она подчеркнула, что попытки найти виновных никогда не прекращались, но осложнялись тем, что знавшие о преступлениях были запуганы и отказывались давать показания. Тем не менее в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе «имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала».
Петренко рассказала, что убийство Зори было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зорей железобетонного завода. «Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих», — сказала Петренко.
По ее словам, второй жертвой Фургала и его соучастником стал его же компаньон — Булатов, «который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори».
Опасаясь разоблачения, обвиняемый вместе с подельником организовал убийство Булатова. «Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе — компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома», — сказала представитель СК.
По данным ведомства, позднее, расширив свой бизнес, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла.
«Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил», — сказала Петренко.
По ее словам, также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, «вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала».
«Стоит отметить, что одним из приближенных Фургала является Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Госдумы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми «тимофеевскими», — сказала собеседница агентства.
Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.
«Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний», — сказала Петренко.
Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Смольского и убийства Зори и Булатова. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.
Сам Фургал все обвинения отвергает.