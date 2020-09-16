Более 100 уголовных дел возбудили после обнаружения в Петербурге лаборатории с лекарством для «качков»

Как сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ, трое злоумышленников — бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный — закупали стероиды не только в Азии, но и в Великобритании и Ирландии, а затем продавали спортсменам через ими же созданный интернет-магазин.

ГСУ полицейского главка за три месяца после обнаружения в Приморском районе лаборатории по изготовлению анаболических стероидов возбудили 100 уголовных дел. По версии следствия, группа контрабандистов переправила в Россию более 100 килограммов лекарств для бодибилдеров.

Получив сырье, они в съемной квартире на Коломяжском проспекте изготавливали и фасовали анаболики. Потом фигуранты направляли товар клиентам в регионы России и страны СНГ с использованием служб курьерской доставки и отделений связи. Поиск заказчиков осуществлялся посредством социальных сетей.



Так, только недавно стало известно, что один из них по паспорту занкомого, который ничего не подозревал об истинной деятельности группы, заказал сильнодействующие вещества в Соединенном Королевстве Великобритания и Северной Ирландии.



Общий вес посылок из пяти различных наименований составил около 5 килограммов. На текущий момент проведена экспертиза более 1,2 килограмма изъятого.



«Сотрудники полиции установили, что продукт злоумышленники приобрели примерно за 200 тысяч рублей, а планировали заработать на его продаже порядка 1 миллиона рублей», — сообщает главк.



По уточненным данным, общий вес установленных ранее посылок составил около 20 килограммов. Кроме того, при обыске по месту проживания подозреваемых изъято еще около 80 килограммов сильнодействующих веществ.

