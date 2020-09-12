Бетономешалка и троллейбус угодили в ДТП на юго-западе Петербурга, есть раненые

На проспекте Героев в Петербурге столкнулись бетономешалка и троллейбус. Пассажирам потребовалась помощь медиков.

Как стало известно «Фонтанке», около четырех дня 12 сентября у 34-го дома по проспекту Героев в ДТП попали троллейбус и автомиксер MAN.

«В троллейбусе находились десять пассажиров. Пострадали две женщины, у них порезы рук. Прибыла скорая помощь, от госпитализации раненые отказались», - сообщил «Фонтанке» собеседник в экстренных службах.

Бетономешалка принадлежит частному лицу. Троллейбус шел по 41-му маршруту.