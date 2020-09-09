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09.09.2020 10:01
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Испытания вакцины от COVID-19 приостановлены из-за побочной реакции у добровольца

Шведско-британская компания AstraZeneca по своей инициативе приостановила финальную, 3-ю стадию клинических исследований одного из самых перспективных препаратов от коронавируса — оксфордской вакцины AZD1222. У добровольца в Великобритании нашли серьезную побочную реакцию.

О приостановке клинических исследований говорится в заявлении AstraZeneca, опубликованном 9 сентября в Twitter-аккаунте сотрудницы журнала о медицине STAT Ребекки Роббинс.

«Это обычная процедура при выявлении потенциально необъяснимой болезни», — сообщает компания-разработчик.

Характер побочной реакции AstraZeneca еще не знает. Сколько продлится пауза в вакцинации, неизвестно.

В 3-й фазе клинических исследований участвует с августа Россия. В Петербурге оксфордской вакциной прививают добровольцев в НИИ гриппа имени Смородинцева и Первом медуниверситете имени академика Павлова. Всего препарат получат 150 россиян.

До приостановки вакцинации в исследованиях AZD1222 поучаствовали 20 тысяч человек в различных странах. Еще 30 тысяч должны присоединиться в США.

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Комментарии (2)

Samal_
У добровольца в Великобритании нашли серьезную побочную реакцию.
Характер побочной реакции AstraZeneca еще не знает.
О чём статья?
Fjfef
Хайп на заголовочных)?
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