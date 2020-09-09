Испытания вакцины от COVID-19 приостановлены из-за побочной реакции у добровольца

Шведско-британская компания AstraZeneca по своей инициативе приостановила финальную, 3-ю стадию клинических исследований одного из самых перспективных препаратов от коронавируса — оксфордской вакцины AZD1222. У добровольца в Великобритании нашли серьезную побочную реакцию.



О приостановке клинических исследований говорится в заявлении AstraZeneca, опубликованном 9 сентября в Twitter-аккаунте сотрудницы журнала о медицине STAT Ребекки Роббинс.

«Это обычная процедура при выявлении потенциально необъяснимой болезни», — сообщает компания-разработчик.