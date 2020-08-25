В США разгорелись новые акции протеста из-за действий полиции в отношении афроамериканца
Стрельба полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка вызвала недовольство местных жителей.
«Гнев по поводу стрельбы полицией в чернокожего человека вылился в протесты на улицах города Кеноша в понедельник, когда полиция снова применила слезоточивый газ в отношении протестующих, а они нарушили комендантский час, бросали бутылки и запускали фейерверки в правоохранительные органы», — сообщает 25 августа CBS News.
Multiple fires in #Kenosha pic.twitter.com/saaua52n7Y— Mark McPherson (@NewsMarkMcP) August 25, 2020
Multiple fires continue to burn in Kenosha overnight as we enter the second day of protests. Street lights along Sheridan Rd are down and businesses along this stretch are still smoldering. @CBS58 @PauleenLe for the latest at 430am. pic.twitter.com/OUnI87BMWJ— Andy Brovelli CBS 58 🚦🚧🚘 (@ABrovelli) August 25, 2020
Демонстранты взяли на вооружение лозунги кампании Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которая набрала силу после убийства Джорджа Флойда. В Висконсине беспорядки проходят уже вторую ночь подряд. Накануне власти ввели комендантский час. Для подавления протестов в город Кеноша призвали национальную гвардию.
В воскресенье, 23 августа, полицейские семь раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блэйка. Причины применения оружия не называются. Полицейские сейчас находятся в административном отпуске.