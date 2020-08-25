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25.08.2020 12:24
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В США разгорелись новые акции протеста из-за действий полиции в отношении афроамериканца

Стрельба полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка вызвала недовольство местных жителей.

«Гнев по поводу стрельбы полицией в чернокожего человека вылился в протесты на улицах города Кеноша в понедельник, когда полиция снова применила слезоточивый газ в отношении протестующих, а они нарушили комендантский час, бросали бутылки и запускали фейерверки в правоохранительные органы», — сообщает 25 августа CBS News.

Демонстранты взяли на вооружение лозунги кампании Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которая набрала силу после убийства Джорджа Флойда. В Висконсине беспорядки проходят уже вторую ночь подряд. Накануне власти ввели комендантский час. Для подавления протестов в город Кеноша призвали национальную гвардию.

В воскресенье, 23 августа, полицейские семь раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блэйка. Причины применения оружия не называются. Полицейские сейчас находятся в административном отпуске.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Если бы стреляли полицейские в белого правонарушителя или желтого или красного.. вышли бы белые, желтые или красные на протесты?
local_5e4d8cf621bfb
Только BLACK lives matter,a WHITE не катит?
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