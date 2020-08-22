Более 130 тысяч жителей ДНР за год получили российские паспорта

amigo_UA 22 Авг 2020 в 19:18 22 Авг 2020 в 19:18

Когда стоял в очередях за РВП, видом на жительство, гражданством повидал разных людей с донбасса! Был парень из сборной Украины по футболу, теперь работает тренером и прорабом по отделке в СПб. Был инженер энергетик с электростанции города Счастье под Луганском, теперь по специальности в СПб работает. Был проектировщик мостов из Луганска, теперь мосты в СПб проектирует. Был оператор ЧПУ из Краматорска, теперь на ЧПУ в Колпино работает! И т.д. и т.п. это нормальные наши люди вполне нашли себя. Работы на всех хватает, было бы желание работать!