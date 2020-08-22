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22.08.2020 17:10
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Более 130 тысяч жителей ДНР за год получили российские паспорта

Гражданами России стали более 130 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 22 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в официальном Telegram-канале.

«Благодаря указу Президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тысяч жителей нашей Республики стали полноправными российскими гражданами», — говорится в сообщении главы ДНР.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР Путин подписал в апреле 2019 года. Центры выдачи российских паспортов открылись в Ростовской области. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

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Комментарии (27)

amigo_UA
Когда стоял в очередях за РВП, видом на жительство, гражданством повидал разных людей с донбасса! Был парень из сборной Украины по футболу, теперь работает тренером и прорабом по отделке в СПб. Был инженер энергетик с электростанции города Счастье под Луганском, теперь по специальности в СПб работает. Был проектировщик мостов из Луганска, теперь мосты в СПб проектирует. Был оператор ЧПУ из Краматорска, теперь на ЧПУ в Колпино работает! И т.д. и т.п. это нормальные наши люди вполне нашли себя. Работы на всех хватает, было бы желание работать!
amigo_UA
Опять деза! Прям бригадой накидывают на вентилятор дерьмеца! На 2 миллиона приплюсовали Крым!!
amigo_UA
появится больше экономически активного населения, которые будут работать, брать ипотеку, зарабатывать и тратить внутри РФ. при этом это не таджики или узбеки, а люди практически с тем же менталитетом что и остальные граждане РФ
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