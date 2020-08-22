Более 130 тысяч жителей ДНР за год получили российские паспорта

Гражданами России стали более 130 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 22 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в официальном Telegram-канале.
«Благодаря указу Президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тысяч жителей нашей Республики стали полноправными российскими гражданами», — говорится в сообщении главы ДНР.
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР Путин подписал в апреле 2019 года. Центры выдачи российских паспортов открылись в Ростовской области. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.