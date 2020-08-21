Жители Большой Охты собрали подписи против строительства жилья для судей на зеленом «островке»

«В ближайшее время письмо будет направлено в Смольный и Кремль. Также мы наметили ряд новых эффективных мероприятий, о которых будем вам рассказывать», - говорится в группе.

Жители Большой Охты собрали более тысячи «живых» подписей» против строительства жилого квартала на Свердловской набережной перед гостиницей «Охтинская». Их направят губернатору Петербурга Александру Беглову и президенту Владимиру Путину. Информация появилась 21 августа в группе «В контакте» «Большая Охта для жителей». Ранее «Фонтанка» писала, что в этой локации могут построить жилье для судей Верховного суда.

Ранее «Фонтанка» писала , что в мае 2020 года комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории, из документа следует, что локацию готовят под жилую застройку.

В свою очередь, источники редакции подтвердили, что в этом ЖК предстоит поселиться судьям Верховного суда, который переезжает в Петербург. Изначально весь набор зданий «Судебного квартала» - здания Верховного суда, судебного департамента и жилого комплекса планировали разместить на проспекте Добролюбова. Весной 2019 года на этом месте решили разбить парк.

Для строительства Верховного суда и департамента рассматривают территорию на Смольной набережной, на месте, где ранее планировали возвести музей Блокады Ленинграда. Первые шаги уже предприняли: из состава зеленых насаждений общего пользования исключили Сад на Неве.

При этом согласно градостроительной документации, территория не является рекреацией. Один участок в ее границах предназначен для жилого строительства, второй — под автостоянку.