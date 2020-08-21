Жители Большой Охты собрали подписи против строительства жилья для судей на зеленом «островке»
Жители Большой Охты собрали более тысячи «живых» подписей» против строительства жилого квартала на Свердловской набережной перед гостиницей «Охтинская». Их направят губернатору Петербурга Александру Беглову и президенту Владимиру Путину. Информация появилась 21 августа в группе «В контакте» «Большая Охта для жителей». Ранее «Фонтанка» писала, что в этой локации могут построить жилье для судей Верховного суда.
«В ближайшее время письмо будет направлено в Смольный и Кремль. Также мы наметили ряд новых эффективных мероприятий, о которых будем вам рассказывать», - говорится в группе.
Ранее «Фонтанка» писала , что в мае 2020 года комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории, из документа следует, что локацию готовят под жилую застройку.
В свою очередь, источники редакции подтвердили, что в этом ЖК предстоит поселиться судьям Верховного суда, который переезжает в Петербург. Изначально весь набор зданий «Судебного квартала» - здания Верховного суда, судебного департамента и жилого комплекса планировали разместить на проспекте Добролюбова. Весной 2019 года на этом месте решили разбить парк.
Для строительства Верховного суда и департамента рассматривают территорию на Смольной набережной, на месте, где ранее планировали возвести музей Блокады Ленинграда. Первые шаги уже предприняли: из состава зеленых насаждений общего пользования исключили Сад на Неве.
При этом согласно градостроительной документации, территория не является рекреацией. Один участок в ее границах предназначен для жилого строительства, второй — под автостоянку.