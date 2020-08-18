Привет от рейдерского Петербурга. Бывший рубоповец отсудил у Российской Федерации 200 тысяч за 11 лет уголовного преследования
Пушкинский районный суд оценил моральный вред от затянутого уголовного дела в отношении сотрудника петербургской милиции Игоря Луконенко в 200 тысяч рублей. Сам истец просил в шесть раз больше.
Как сообщает 18 августа объединенная пресс-служба судов, уголовное дело по статье 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) было возбуждено в отношении Луконенко в 2007 году, а в 2009-м следователь прибавил к нему еще один эпизод. Однако вплоть до июля 2019-го расследование дела закончено не было, в суд не передавалось. В июле 2019 года следственными органами было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении истца «за отсутствием в его действиях состава преступления». За Луконенко было признано право на реабилитацию.
«Истец указал, что в результате длительного незаконного уголовного преследования по подозрению в совершении преступления ему были причинены нравственные страдания, кроме того, истец находился под подпиской о невыезде, что ограничивало исполнение им служебных обязанностей, в связи с чем просил взыскать с ответчика компенсацию причиненного морального вреда в размере 1 200 000 рублей», — сообщает пресс-служба.
Представитель ГСУ СК России по Петербургу в суде исковые требования не признала, уверяя, что необоснованным и незаконным возбуждение в отношении него уголовного дела не признавалось, а по одному из преступлений Луконенко осужден вступившим в силу приговором суда.
Однако суд, учитывая, что расследование длилось почти 11 лет, а также категорию преступления, в котором обвинялся истец, характер и степень нравственных страданий, взыскал в пользу Луконенко с Российской Федерации в лице Министерства финансов компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.
Статья о легализации была выделена в отдельное производство из большого и громкого дела о рейдерском захвате Фрунзенского плодоовощного комбината. Тогда выездная бригада СК РФ под руководством амбициозного следователя Олега Пипченкова задержала замначальника петербургского РУБОПа, который курировал направление по разработке криминальных авторитетов, Владимира Сыча и его подчиненных, среди которых был Игорь Луконенко.
Главным свидетелем по делу стал бизнесмен Бадри Шенгелия. Отметим, что именно благодаря его показаниям на скамье подсудимых оказался «ночной губернатор» Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин) и многие другие. Многие называли Шенгелию главным посредником в оформлении рейдерских захватов, но он был осужден лишь раз по делу о рейдерстве на срок, который уже отсидел в изоляторе. А затем стал главным свидетелем по всем делам, которые вела бригада Пипченкова. Машину Шенгелии расстреляли в сентябре 2018 года на Новоприозерском шоссе. Убийство не раскрыто.
Сыч, Луконенко и еще два их товарища в 2013 году были осуждены за покушение на мошенничество и превышение должностных полномочий. Несмотря на то что на суде все свидетели их якобы преступной деятельности признались в оговоре, судья посчитала доказанным, что они получили у владельца ФПК (на тот момент уже умершего) пустые бланки с подписями, которые потом были использованы для переоформления имущества компании на сумму не менее 513 млн рублей. Кто стал конечным бенефициаром этой сделки, так и осталось тайной. На тот момент уже бывшие сотрудники милиции получили условные сроки.