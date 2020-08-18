Привет от рейдерского Петербурга. Бывший рубоповец отсудил у Российской Федерации 200 тысяч за 11 лет уголовного преследования

Пушкинский районный суд оценил моральный вред от затянутого уголовного дела в отношении сотрудника петербургской милиции Игоря Луконенко в 200 тысяч рублей. Сам истец просил в шесть раз больше.

Как сообщает 18 августа объединенная пресс-служба судов, уголовное дело по статье 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) было возбуждено в отношении Луконенко в 2007 году, а в 2009-м следователь прибавил к нему еще один эпизод. Однако вплоть до июля 2019-го расследование дела закончено не было, в суд не передавалось. В июле 2019 года следственными органами было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении истца «за отсутствием в его действиях состава преступления». За Луконенко было признано право на реабилитацию.



«Истец указал, что в результате длительного незаконного уголовного преследования по подозрению в совершении преступления ему были причинены нравственные страдания, кроме того, истец находился под подпиской о невыезде, что ограничивало исполнение им служебных обязанностей, в связи с чем просил взыскать с ответчика компенсацию причиненного морального вреда в размере 1 200 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Представитель ГСУ СК России по Петербургу в суде исковые требования не признала, уверяя, что необоснованным и незаконным возбуждение в отношении него уголовного дела не признавалось, а по одному из преступлений Луконенко осужден вступившим в силу приговором суда.

Однако суд, учитывая, что расследование длилось почти 11 лет, а также категорию преступления, в котором обвинялся истец, характер и степень нравственных страданий, взыскал в пользу Луконенко с Российской Федерации в лице Министерства финансов компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Статья о легализации была выделена в отдельное производство из большого и громкого дела о рейдерском захвате Фрунзенского плодоовощного комбината. Тогда выездная бригада СК РФ под руководством амбициозного следователя Олега Пипченкова задержала замначальника петербургского РУБОПа, который курировал направление по разработке криминальных авторитетов, Владимира Сыча и его подчиненных, среди которых был Игорь Луконенко.