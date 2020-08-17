Константин Зырянов проведёт тест-драйв грузовика, если будут собраны деньги на лечение подростка

Старший тренер молодежного состава «Зенит»-м Константин Зырянов пообещал стать на час автоинструктором и провести тест-драйв фуры Mercedes-Benz. Своё обещание он исполнит, если будут собраны деньги на лечение 14-летнего подростка.

Таким образом, Зырянов стал восемнадцатым представителем петербургского клуба, присоединившимся к совместной акции ФК «Зенит» и Русфонда «Давай-Давай!». Суть проекта заключается в том, что игроки сине-бело-голубых обещают выступить в непривычной для себя роли, если удастся собрать деньги на лечение подопечных Русфонда.