Константин Зырянов проведёт тест-драйв грузовика, если будут собраны деньги на лечение подростка
Старший тренер молодежного состава «Зенит»-м Константин Зырянов пообещал стать на час автоинструктором и провести тест-драйв фуры Mercedes-Benz. Своё обещание он исполнит, если будут собраны деньги на лечение 14-летнего подростка.
Таким образом, Зырянов стал восемнадцатым представителем петербургского клуба, присоединившимся к совместной акции ФК «Зенит» и Русфонда «Давай-Давай!». Суть проекта заключается в том, что игроки сине-бело-голубых обещают выступить в непривычной для себя роли, если удастся собрать деньги на лечение подопечных Русфонда.
В этот раз средства собираются на оплату лечения для четырнадцатилетнего Олега Козаева. Он родился с одной рукой, но и она не может полноценно функционировать — нет локтевого сустава. Требуется эндопротезирование, его стоимость 2 128 000 рублей. Но у мамы мальчика нет таких средств. Часть денег Русфонд уже собрал, не хватает 1 710 587 руб.
Сделать пожертвование можно на сайте Русфонда.
Напомним, проект «Давай-Давай!» стартовал в 2015 году. Первым в нём принял участие нападающий Халк — он спел и станцевал на Невском проспекте. В дальнейшем игроки «Зенита» становились парикмахерами, кондукторами, экскурсоводами, продавцами пышек, воспитателями в детсаду, выходили на арену цирка и пр. За эти годы проект собрал более 32 миллионов рублей, которые были направлены на лечение тяжелобольных детей.