FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 13:48
2
Печать

Константин Зырянов проведёт тест-драйв грузовика, если будут собраны деньги на лечение подростка

Старший тренер молодежного состава «Зенит»-м Константин Зырянов пообещал стать на час автоинструктором и провести тест-драйв фуры Mercedes-Benz. Своё обещание он исполнит, если будут собраны деньги на лечение 14-летнего подростка.

Таким образом, Зырянов стал восемнадцатым представителем петербургского клуба, присоединившимся к совместной акции ФК «Зенит» и Русфонда «Давай-Давай!». Суть проекта заключается в том, что игроки сине-бело-голубых обещают выступить в непривычной для себя роли, если удастся собрать деньги на лечение подопечных Русфонда.

В этот раз средства собираются на оплату лечения для четырнадцатилетнего Олега Козаева. Он родился с одной рукой, но и она не может полноценно функционировать — нет локтевого сустава. Требуется эндопротезирование, его стоимость 2 128 000 рублей. Но у мамы мальчика нет таких средств. Часть денег Русфонд уже собрал, не хватает 1 710 587 руб.

Сделать пожертвование можно на сайте Русфонда.

Напомним, проект «Давай-Давай!» стартовал в 2015 году. Первым в нём принял участие нападающий Халк — он спел и станцевал на Невском проспекте. В дальнейшем игроки «Зенита» становились парикмахерами, кондукторами, экскурсоводами, продавцами пышек, воспитателями в детсаду, выходили на арену цирка и пр. За эти годы проект собрал более 32 миллионов рублей, которые были направлены на лечение тяжелобольных детей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

prosto262130721
Проще грузовиком час порулить. Благо, Мерседес, а не МаЗ-500.
PaaLadin
А не проще зырянову месячную зарплату отдать и не париться?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний