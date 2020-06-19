Самый необычный и полный сюрпризов. Благотворительный проект ФК «Зенит» и Русфонда собрал более 32 млн рублей

Благотворительный проект «Давай-давай!» футбольного клуба «Зенит» и Русфонда с 2015 года собрал более 32 миллионов рублей, которые были направлены на лечение тяжелобольных детей. Семьи некоторых героев проекта рассказали официальному сайту клуба, как сейчас чувствуют себя их дети, какую роль в их жизни сыграл «Зенит» и почему проект «Давай-давай!» должен продолжаться.

Суть проекта заключается в том, что игроки сине-бело-голубых обещают выступить в непривычной для себя роли, если удастся собрать деньги на лечение подопечных Русфонда. По словам руководителя бюро Русфонда в Петербурге Анны Брусиловой, это самый необычный и полный сюрпризов проект: «Ради детей игроки и тренеры «Зенита» готовы преодолеть свои страхи и сделать то, чего от них никто не ожидает, однако при одном условии: для этого нужно собрать необходимую для оплаты лечения конкретного ребёнка сумму».



За прошедшие пять лет проект поддержали 17 игроков и тренеров команды. Они выступали на арене цирка, торговали пышками, водили экскурсии, рисовали, воспитывали детей, развозили пиццу, спасали утопающих, разводили мосты и рыбачили под ними, работали кондукторами, водителями такси и промоутерами. И вместе с болельщиками «Зенита» смогли собрать 32 633 000 рублей. В результате 18 детей — участников проекта «Давай-давай!» получили помощь.

Первым участником проекта стал бразильский нападающий Халк. После того как были собраны деньги для Артёма Двуреченских, футболист исполнил зажигательный танец на Невском проспекте. Мальчик получил помощь вовремя — ему требовалась пересадка костного мозга, но поиск и активация неродственного донора стоили 18 тысяч евро. Сейчас у Артёма ремиссия.

Далее эстафету приняли одноклубники Халка: Доменико Кришито стал цирковым артистом ради спасения Иры Овчинниковой, Андрей Лунев переквалифицировался в кондуктора, чтобы помочь Вике Сенцовой; Владислав Радимов стал спасателем МЧС и помог Ване Ганичеву; Александр Кержаков попробовал себя в роли художника ради Артёма Самуйлова.

