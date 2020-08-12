«Курск» 20 лет спустя. Выводы были сделаны — в социальном плане»

Материалы расследования гибели «Курска» могут быть рассекречены через пять лет — если этого захотят родственники погибших моряков. «Курск» изменил отношение к людям на флоте, однако аварийно-спасательная служба по-прежнему технически отстает.

Двадцать лет назад, 12 августа 2000-го, затонула российская подводная лодка — К-141 «Курск». Она считалась лучшей субмариной своего времени и в то, что с ней может случиться подобная катастрофа, не верил никто. Даже командование, которое слишком поздно признало «Курск» аварийным и публично заявило о том, что «подводная лодка легла на грунт».

Несколько иностранных государств — Норвегия, Япония, США, Великобритания — немедленно предложили России помощь в спасении моряков, однако Россия приняла ее только через две недели, когда было уже поздно. Причиной трагедии признали взрыв учебной торпеды в торпедном отсеке. Все 118 членов экипажа погибли. Однако 23 подводника в девятом отсеке оставались живы, по официальной версии — от 4 до 8 часов, по мнению ряда экспертов — вдвое дольше. Дело «Курска» было закрыто через два года после его гибели, виновные так и не были названы. За двадцать лет «Курск» пытались забыть, сделать символом или частью массовой культуры.



К двадцатилетию трагедии председатель Санкт-Петербургского клуба моряков и подводников, капитан 1-го ранга, доверенное лицо семей погибшего экипажа Игорь Курдин выпустил книгу «Курск». 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой». О том, что изменил «Курск» в системе ВМФ, можно ли отдать под суд командующего флотом, почему дело «Курска» так и не было заслушано в Страсбургском суде и кому надо задавать вопрос о вине в гибели экипажа — Игорь Курдин рассказал в интервью «Фонтанке».

— Игорь Кириллович, изменит ли ваша книга представление о причинах гибели «Курска»?

— В моей книге нет никаких сенсаций, потому что это не расследование. Я не входил в состав правительственной комиссии, не участвовал в подготовке учений, не строил и не проектировал «Курск». Поэтому в книге я просто следую правилу, которому меня научили на флоте: командир — это не тот, кто все знает, а тот, кто знает, у кого спросить. В конце книги приведен список людей, которым я выражаю благодарность за помощь в работе над нею. Там больше сорока фамилий. В их числе адмиралы, Герои Советского Союза и России, в частности Андрей Звянинцев, который с первых дней участвовал в спасательной операции. Большую помощь мне в свое время оказал генеральный конструктор «Курска» Игорь Леонидович Баранов, а в последнее время — его сын Андрей. Профессор, доктор наук Владимир Иванович Поленин, который является одним из главных специалистов по минно-торпедному оружию на флоте, поделился со мной своим независимым экспертным заключением о причинах гибели «Курска». Кроме этого — командир седьмой дивизии, в которую входил «Курск», контр-адмирал Михаил Юрьевич Кузнецов. А также другие офицеры Военно-морского флота, которые имели опыт борьбы с аварийными ситуациями. Например, капитан первого ранга Борис Григорьевич Коляда, который был старшим на подводной лодке «Комсомолец», погибшей в 1989 году.



— Что было не так с торпедой, которой «Курск» должен был стрелять на учениях?

— С момента катастрофы и по сегодняшний день есть очень много версий гибели «Курска». Как это ни странно, но я согласен с официальной версией гибели подводной лодки. Это была техногенная катастрофа — взрыв торпеды калибром 65 сантиметров в четвертом торпедном аппарате. Но я не мог не привести в книге и другую версию того, почему взорвалась эта торпеда.

Официальная версия — это техногенная катастрофа по причине брака торпеды. Из 10 торпед этой серии 9 были отправлены обратно на завод в Алма-Ате, потому что у них выявили следы протечек по сварным швам и коррозии, были просрочены прокладки предохранительных клапанов, не заменены своевременно электроразъемы. А десятую торпеду не вернули на доработку, потому что она была учебной торпедой без боеголовки и с момента выпуска хранилась на торпедной технической базе флота, ни разу не выдавалась на подлодки. Торпеду начинают готовить на базе, выгружают ее на специальный стеллаж, проверяют, затем на тележке везут на причал, там краном грузят на подводную лодку — на стеллаж в первом отсеке. И за три часа до стрельбы загружают в торпедный аппарат. Представьте себе: торпеда 10 лет лежала, и вдруг ее начинают переворачивать, подвергать динамическим нагрузкам. Возможно, именно загрузка в торпедный аппарат привела к тому, что потек сварной шов.



— То есть к взрыву привели не некачественно обезжиренные трубки, которые некоторые эксперты считали причиной возгорания топлива в торпеде и первого взрыва?

— Речь идет о системе контроля за разложением перекиси, которая подсоединяется для безопасности. В случае если перекись начинает интенсивно разлагаться, ее просто надо стравить за борт. Для этого эта система аварийного сброса перекиси и предназначена. На «Курске» она не была подсоединена.

Вторая гипотеза, которую я не мог не упомянуть в книге, — что причиной взрыва торпеды было внешнее воздействие. Квалифицированные эксперты писали, что, возможно, было попадание в «Курск» «неизвестного подводного снаряда». Потому что принятая на тот момент на вооружение у американцев и англичан торпеда МК-48 третьей модификации не могла быть использована. Но, возможно, был неизвестный науке подводный снаряд? Он якобы попал в правый борт «Курска», у которого между легким и прочным корпусом располагались 400-килограммовые баллоны воздуха высокого давления. Одна из связок по правому борту «Курска» была полностью разрушена. И эксперты предположили, что попадание неизвестного снаряда разорвало эту связку, в результате волна воздуха высокого давления пошла между легким и прочным корпусом и вырвала обтекатель гидроакустической станции. А это пластик, который закреплен на «шпильках». И взрывная волна по этой версии воздействовала на все торпедные аппараты, но только один из них, четвертый, где находилась торпеда, был заполнен водой. И при возникновении вибрации этого аппарата произошло разрушение и тепловой взрыв торпеды. Второе предположение этих же экспертов — разрушение группы баллонов воздуха высокого давления от удара в правый борт иностранной подводной лодки. Но никаких признаков нахождения рядом с «Курском» другой подводной лодки не было. Те люди, которые принимали участие в спасательной операции, в частности экипаж подводной лодки специального назначения АС-15 типа «Кашалот» — аналогичная погибшему в прошлом году «Лошарику», — рассказывали мне, что им была поставлена задача: во что бы то ни стало найти или саму эту иностранную подводную лодку, либо хотя бы ее следы. Но никаких подтверждений этой версии они так и не нашли.



— Торпеда, погубившая «Курск», была снята с вооружения, но в 2018 году о ней вспоминали с ностальгией, потому что «ни одна страна в мире до сих пор не обладает аналогом советской торпеды 65–76А калибра 650 миллиметров». Ее не вернули на вооружение?

— Торпеды этого типа стояли на вооружении не только ВМФ России, но и других стран. Но после аварии такой торпеды на ВМС Великобритании в конце 1950-х годов от перекисно-водородных торпед там отказались. Но до сих пор они стоят на вооружении у ВМС Норвегии, и они не только используют их сами, но и экспортируют в другие страны. А у нас после аварии на «Курске» эти торпеды были сняты с вооружения, что, по мнению многих подводников, было сделано напрасно. Торпеда хорошая. Да, она непростая в эксплуатации. Только надо с ней уметь обращаться, уметь ею стрелять. К сожалению, видимо, ошибки, допущенные личным составом «Курска», как это ни прискорбно, могли привести к ее взрыву.

— Один из проклятых вопросов — кто виноват в гибели «Курска». После того, как в России дело было закрыто, был еще один шанс найти виновных — Страсбургский суд. Почему он закончился тихим отзывом иска?



— Да, иск подавался от имени Романа Дмитриевича Колесникова, отца капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, которому родственники погибших поручили выступить от их имени. Страсбургский суд не принимает коллективных исков. Через несколько лет, когда в суде дошла очередь до этого иска, ему сообщили об этом. Не было никакой нужды приезжать туда лично, дело могло быть рассмотрено без его присутствия. Но на тот момент связь с адвокатом Борисом Абрамовичем Кузнецовым потерялась — он как политический беженец уехал за границу. И Роман Дмитриевич по своим соображениям отказался от жалобы и отозвал ее. Остальные родственники узнали об этом только через год. А повторные жалобы Страсбургский суд не принимает. Елена Милашина из «Новой газеты» ровно год назад выиграла в Страсбургском суде — там признали нарушение права на свободу самовыражения при рассмотрении исков против нее и «Новой газеты» в связи с публикациями о гибели подводной лодки «Курск».

— Осталась ли обида в отношении Романа Дмитриевича у других родственников?

