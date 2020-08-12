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12.08.2020 09:08
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«Генеральная репетиция осени» в европейской части России: в «эпицентре арктического вторжения» может пойти снег

«Арктическое вторжение» начинает «генеральную репетицию осени» в европейской части России. Летний температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится только в южных широтах.

Как сообщает 12 августа РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос», уже сегодня в Центре и на Черноземье температура не превысит 20 градусов тепла. Ниже плюс 15 она будет на севере Центрального района, в Поморье и на Кольском, а на крайнем северо-востоке – максимум плюс 10 градусов.

«В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличиться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!» - цитирует агентство синоптиков.

Хорошая новость в том, что похолодание продлится недолго. «Холодный воздух тяжёлый, так что одним из последствий арктического вторжения станет повышение атмосферного давления, что в свою очередь приведет к тому, что к концу недели на территорию России распространится гребень антициклона с запада, а циклон, устроивший похолодание, сместится в Зауралье», - заключили эксперты.

В Петербурге сегодня прохладно – 16-18 градусов тепла, без существенных осадков.

Фото: «Фонтанка.ру» / Архив

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