«Генеральная репетиция осени» в европейской части России: в «эпицентре арктического вторжения» может пойти снег

«Арктическое вторжение» начинает «генеральную репетицию осени» в европейской части России. Летний температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится только в южных широтах.

Как сообщает 12 августа РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос», уже сегодня в Центре и на Черноземье температура не превысит 20 градусов тепла. Ниже плюс 15 она будет на севере Центрального района, в Поморье и на Кольском, а на крайнем северо-востоке – максимум плюс 10 градусов.

«В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличиться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!» - цитирует агентство синоптиков.