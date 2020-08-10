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10.08.2020 14:42
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Мурашко: Треть больничных коек, отданных под пациентов с коронавирусом в РФ, уже свободны

Глава Минздрава заявил о положительной динамике развития ситуации с коронавирусом в России. По его словам, уже большая часть коек, которые были выделены российскими стационарами под пациентов с COVID-19, свободна. Как сообщает ТАСС 10 августа, об этом министр здравоохранения заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«В целом ситуация по Российской Федерации имеет незначительную, но тем не менее положительную динамику по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении. На сегодняшний день функционируют 142 336 коек, и свободными из них являются 35 %», — сказал Мурашко.

Тем не менее, по данным Минздрава, в реанимации с коронавирусом находятся около 3 тыс. пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.

На 10 августа в России выявлено 892 654 заболевших новой инфекцией, из них 696 681 человек выздоровел. 15 001 человек, заболевший коронавирусом, умер.

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