Мурашко: Треть больничных коек, отданных под пациентов с коронавирусом в РФ, уже свободны
Глава Минздрава заявил о положительной динамике развития ситуации с коронавирусом в России. По его словам, уже большая часть коек, которые были выделены российскими стационарами под пациентов с COVID-19, свободна. Как сообщает ТАСС 10 августа, об этом министр здравоохранения заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«В целом ситуация по Российской Федерации имеет незначительную, но тем не менее положительную динамику по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении. На сегодняшний день функционируют 142 336 коек, и свободными из них являются
Тем не менее, по данным Минздрава, в реанимации с коронавирусом находятся около 3 тыс. пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.
На 10 августа в России выявлено 892 654 заболевших новой инфекцией, из них 696 681 человек выздоровел. 15 001 человек, заболевший коронавирусом, умер.