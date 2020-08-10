Мурашко: Треть больничных коек, отданных под пациентов с коронавирусом в РФ, уже свободны

Глава Минздрава заявил о положительной динамике развития ситуации с коронавирусом в России. По его словам, уже большая часть коек, которые были выделены российскими стационарами под пациентов с COVID-19, свободна. Как сообщает ТАСС 10 августа, об этом министр здравоохранения заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.



«В целом ситуация по Российской Федерации имеет незначительную, но тем не менее положительную динамику по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении. На сегодняшний день функционируют 142 336 коек, и свободными из них являются 35 %» , — сказал Мурашко.

