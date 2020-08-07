Пятьдесят оттенков серого в коммуналке в центре Петербурга привели к смерти партнерши

Полиция Адмиралтейского района задержала 38-летнего петербуржца после того, как в его комнате в коммуналке на набережной реки Фонтанки, 156, нашли тело 55-летней женщины. Эксперты выяснили, что её смерть наступила во время жесткого секса.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 августа, на теле женщины, которая скончалась 3 августа, специалисты нашли травмы шеи и переломы в области груди. Её партнер, кладовщик одной из петербургских фирм, по предварительной информации, перестарался во время любовных игр в стиле БДСМ.

