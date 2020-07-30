Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 30 июля Санкт-Петербургский горсуд признал виновным в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков Монтойя Фернандо Альфонсо Санчеса. Гость из Эквадора входил в местную группировку «Педро» Кортеса и был направлен в Петербург, чтобы продать пробную партию эквадорского порошка.

В Петербурге длительный тюремный срок получил гражданин Эквадора. Его командировали в Северную столицу вместе с 7 кг порошка и указанием наладить бесперебойную поставку. Наркотики он продал оперативнику.

По версии обвинения, Кортеса планировал еженедельно поставлять запрещённое в Россию партиями до 50 кг, а первые шаги для этого предпринял в июле 2018 года. Предполагается, что во время чемпионата мира по футболу он поручил одному из членов группировки подыскать покупателей на пробные 7 кг и уже осенью отправил брикеты в Петербург на судне Baltic Autumn.

Одновременно в Северную столицу прибыл Санчес, который вместе с покупателем должен был «разгрузить» судно. Как установлено, наркотики он предлагал за 27 тысяч долларов за килограмм, то есть примерно 12,2 млн рублей по курсу на 2018 год. Сам он ожидал получить 10 тысяч долларов.

Сюрпризом для полиции и таможни приезд гостя из Эквадора не стал. Ему позволили забрать семь брикетов из порта и «продать» их оперативнику. Во время передачи муляжа денег Санчеса задержали. На заседании он передал через переводчика, что полностью признаёт вину, и получил 14 лет колонии строгого режима.

Наркокартели из Латинской Америки не раз попадали в новостные ленты. Запрещённые вещества в Россию поставляют через Петербург. Таможенники находят запрещённое в банановозах, в июне 2019 года из контейнера с тунцом изъяли 4 центнера белого порошка.