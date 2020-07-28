«Применять знания не по алгоритму». В Петербурге 24 выпускника заработали 100 баллов на ЕГЭ по химии

В Петербурге максимальную оценку за ЕГЭ по химии получили 24 работы, по обществознанию — 13. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 28 июля.

Каждая шестая работа по химии набрала более 80 баллов. «Отдельные формулировки заданий, какие-то подходы к их выполнению заставляют участников экзамена хорошо подумать. Здесь-то и выявляется способность собраться, сконцентрироваться, применить свои знания в ходе решения таких заданий «не по алгоритму». В материалах экзамена по химии есть и более простые вопросы, а есть, конечно, задания, для выполнения которых необходимы прочные знания предмета, умение решать расчетные задачи, способность видеть взаимосвязи», — прокомментировал председатель предметной комиссии по химии Антон Левкин.