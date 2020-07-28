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28.07.2020 18:21
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«Применять знания не по алгоритму». В Петербурге 24 выпускника заработали 100 баллов на ЕГЭ по химии

В Петербурге максимальную оценку за ЕГЭ по химии получили 24 работы, по обществознанию — 13. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 28 июля.

Каждая шестая работа по химии набрала более 80 баллов. «Отдельные формулировки заданий, какие-то подходы к их выполнению заставляют участников экзамена хорошо подумать. Здесь-то и выявляется способность собраться, сконцентрироваться, применить свои знания в ходе решения таких заданий «не по алгоритму». В материалах экзамена по химии есть и более простые вопросы, а есть, конечно, задания, для выполнения которых необходимы прочные знания предмета, умение решать расчетные задачи, способность видеть взаимосвязи», — прокомментировал председатель предметной комиссии по химии Антон Левкин.

За пять экзаменационных дней участники ЕГЭ в Петербурге написали уже 615 стобалльных работ, на 52 больше, чем за всю кампанию прошлого года.

После ЕГЭ по химии родители и выпускники заявили о слишком сложных заданиях и потребовали скорректировать результаты экзамена. «Фонтанка» публиковала задачи одного из вариантов. В Рособрнадзоре проанализировали задания и заявили, что на результаты некоторых участников «могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии».

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