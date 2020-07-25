Памятное форсирование Керченского пролива превратилось в съемки «Титаника»: бронемашина затонула
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) затонула во время форсирования Керченского пролива в память о десантной операции 1943-го года.
Как сообщает 25 июля агентство «Крым-Информ» со ссылкой на пресс-секретаря «Военно-технического общества» Андрея Коннова, события развивались стремительно. БРДМ-2, возглавляющая колонну из трех таких автомобилей, ушла на пять километров от берега и попала на участок с сильным течением и боковым ветром. В машину начала заливаться вода, а штатные системы выкачивать её не успевали.
«Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8–10 минут шла борьба за то, чтобы спасти машину», — пояснил пресс-секретарь.
Два других бронетранспортера успели вернуться обратно на точку старта в Тамань. Затонувшую технику будут поднимать. Как уточнил Коннов, автомобиль дорог «как память».
Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 года) длилась 40 суток, это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Её целью было нанесение удара северо-восточнее Керчи и Эльтигена, освобождение города и порта Керчь, овладение портом Камыш-Бурун и дальнейшее освобождение Крыма. Итогом стал захват плацдарма на Крымском полуострове.