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23.07.2020 15:48
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«Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему». В Хабаровске напали на ведущего канала «Штаба Навального», освещавшего протесты

В Хабаровске напали на сотрудника федерального штаба Навального, ведущего ютуб-канала организации Дмитрия Низовцева. Об этом он сам 23 июля сообщил в Twitter.

«На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему», — написал Низовцев.

В последние дни он был занят освещением протестов в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, задержанного по подозрению в убийствах. Напомним, сегодня пошел 13-й день митингов в защиту Фургала и против нового назначенца Михаила Дегтярева.

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Комментарии (17)

вадики
Выдайте ботаниками теоретиками охрану или перцовые балоны
вадики
Давайти уже голубей кормить
lietuva
Надо же , как на ФрЭнкеля похож ... Как , кстати , у ФрЭнкеля с ручонкой ? Ничего , буквально на днях выяснится , что и ЭТОТ - на самом деле стукнулся носом об пивную кружку , когда его вырубало от непосильных трудов по раскачиванию лодки ...
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