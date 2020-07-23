В Хабаровске напали на сотрудника федерального штаба Навального, ведущего ютуб-канала организации Дмитрия Низовцева. Об этом он сам 23 июля сообщил в Twitter.



«На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему», — написал Низовцев.