«Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему». В Хабаровске напали на ведущего канала «Штаба Навального», освещавшего протесты
В Хабаровске напали на сотрудника федерального штаба Навального, ведущего ютуб-канала организации Дмитрия Низовцева. Об этом он сам 23 июля сообщил в Twitter.
«На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему», — написал Низовцев.
На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему. pic.twitter.com/8SnlLnEq8r— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) July 23, 2020
В последние дни он был занят освещением протестов в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, задержанного по подозрению в убийствах. Напомним, сегодня пошел 13-й день митингов в защиту Фургала и против нового назначенца Михаила Дегтярева.