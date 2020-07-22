Академик РАН заявил, что пандемия коронавируса продлится до Нового года

Рост заболеваемости коронавирусом в мире говорит о том, что пандемия не закончится скоро и продлится до Нового года. Об этом 22 июля рассказал академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.



«Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда. Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200–400 заболевших», — заявил он в интервью ТАСС.

