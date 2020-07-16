Российский препарат от коронавируса может появиться в аптеках уже в июле

Российский фонд прямых инвестиций анонсировал поступление в аптеки «Авифавира».

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце», — цитирует 16 июля заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева ТАСС.

По его словам, фонд работает с Минздравом России над вопросом поставок в аптеки. Ряд российских компаний уже предоставили доказательства того, что «препарат хорошо работает в амбулаторном режиме».

Первым лекарством против коронавируса в России стал «Авифавир». 30 мая в пресс-службе РФПИ сообщили, что Минздрав одобрил этот препарат производства РФПИ и группы компаний «Химрар». 11 июня «Химрар» поставил в российские больницы первую партию «Авифавира», бесплатного для россиян по программе ОМС. ВОЗ уже заинтересовалась российской вакциной.