FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.07.2020 13:23
2
Печать

Российский препарат от коронавируса может появиться в аптеках уже в июле

Российский фонд прямых инвестиций анонсировал поступление в аптеки «Авифавира».

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце», — цитирует 16 июля заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева ТАСС.

По его словам, фонд работает с Минздравом России над вопросом поставок в аптеки. Ряд российских компаний уже предоставили доказательства того, что «препарат хорошо работает в амбулаторном режиме».

Первым лекарством против коронавируса в России стал «Авифавир». 30 мая в пресс-службе РФПИ сообщили, что Минздрав одобрил этот препарат производства РФПИ и группы компаний «Химрар». 11 июня «Химрар» поставил в российские больницы первую партию «Авифавира», бесплатного для россиян по программе ОМС. ВОЗ уже заинтересовалась российской вакциной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

aaignat
Голикова уже перепаковывает арбидол
DrNixon
"..ВОЗ уже заинтересовалась российской вакциной..." это к чему вообще добавлено??
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний