ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — цитирует Сваминатан РИА Новости.
Представитель ВОЗ выразила надежду, что Россия присоединится к Тестам солидарности для разработчиков вакцин, в которой также участвуют США, Китай, Франция и Великобритания.
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались 18 июня в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Двум группам из девяти добровольцев сделали инъекции двух разных компонентов вакцины. Минобороны сообщило, что все добровольцы спустя две недели после начала испытаний чувствуют себя хорошо, у них нет побочных реакций на препарат.