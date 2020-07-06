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06.07.2020 07:18
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ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — цитирует Сваминатан РИА Новости.

Представитель ВОЗ выразила надежду, что Россия присоединится к Тестам солидарности для разработчиков вакцин, в которой также участвуют США, Китай, Франция и Великобритания.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались 18 июня в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Двум группам из девяти добровольцев сделали инъекции двух разных компонентов вакцины. Минобороны сообщило, что все добровольцы спустя две недели после начала испытаний чувствуют себя хорошо, у них нет побочных реакций на препарат.

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