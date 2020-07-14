Российские банки вывезли рекордно низкий объем валюты

Российские банки в мае вывезли из России рекордно низкий объем валюты — $ 115,9 млн, следует из статистики Банка России.

ЦБ публикует данные с 2013 года, и показатели мая — самые низкие за всю историю наблюдений. Ранее наименьшими были значения января 2014 года — $ 118,2 млн.

Объем вывоза валюты в мае сократился почти в четыре раза по сравнению с апрелем ($ 454,5 млн) и более чем в семь раз по сравнению с маем 2019 года ($ 843,2 млн).

При этом в мае 2020 года банки ввезли в Россию $ 918,6 млн. Это минимум с марта 2016 года, когда кредитные организации ввезли в страну $ 788,9 млн.