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14.07.2020 18:21
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Российские банки вывезли рекордно низкий объем валюты

Российские банки в мае вывезли из России рекордно низкий объем валюты — $ 115,9 млн, следует из статистики Банка России.

ЦБ публикует данные с 2013 года, и показатели мая — самые низкие за всю историю наблюдений. Ранее наименьшими были значения января 2014 года — $ 118,2 млн.

Объем вывоза валюты в мае сократился почти в четыре раза по сравнению с апрелем ($ 454,5 млн) и более чем в семь раз по сравнению с маем 2019 года ($ 843,2 млн).

При этом в мае 2020 года банки ввезли в Россию $ 918,6 млн. Это минимум с марта 2016 года, когда кредитные организации ввезли в страну $ 788,9 млн.

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... зато вывезли рекордный объём золота ....
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