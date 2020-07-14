Пентагон заказал Boeing первые истребители для гиперзвукового оружия

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing на поставку первых модернизированных истребителей F-15EX для гиперзвукового оружия, сообщила пресс-служба аэрокосмической корпорации.

«Военно-воздушные силы США заключили с Boeing контракт на сумму около $1,2 млрд на строительство первой партии из восьми усовершенствованных истребителей F-15EX. <…> F-15EX несет больше оружия, чем любой другой истребитель в своем классе, и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (6,7 м) и весом до 7000 фунтов (3,2 т)», — говорится в сообщении.

ВВС США также объявили о заключении бессрочного контракта на поставку неоговоренного числа истребителей этой модели на сумму почти $23 млрд. В документе подчеркивается, что в планах на будущее значится 144 самолета.

Первые два истребителя уже собираются на заводе Boeing в Сент-Луисе. Их передадут ВВС США в 2021 году.