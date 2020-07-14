В акватории арктических морей России из-за изменения климата почти исчезли многолетние льды
Минимальное значение площади льдов в Северном Ледовитом океане снизилось на 50 процентов за тридцать лет, а многолетние льды почти исчезли. Об этом 14 июля рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков.
«Основным проявлением изменения ледовых условий в Арктике является уменьшение площади льдов в Северном Ледовитом океане, отмечаемое круглый год. Для Арктики в целом минимальные значения ледовитости наблюдались в 2007 году — 4,19 миллиона квадратных километров, в 2012 году — 3,35 миллиона квадратных километров, в 2019 году — 4,1 миллиона квадратных километров. Для сравнения, в 1980 году ледовитость достигала 7,6 миллиона квадратных километров, в 1983 году — 7,28 миллиона квадратных километров», — рассказал Шумаков в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что толщина льдов уменьшается, а многолетние льды в акватории арктических морей России практически исчезли.
«В зимний период вся акватория морей Северного морского пути продолжает покрываться толстыми однолетними льдами, сроки замерзания и таяния смещаются на октябрь-ноябрь и май-июнь соответственно (особенно в Чукотском море)», — уточнил глава Росгидромета.
Изменения связаны с глобальным потеплением климата. Среднегодовая температура в Арктике повышается в четыре раза быстрее, чем на всей планете.