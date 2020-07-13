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13.07.2020 12:49
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«Газпром нефть» впервые поставила арктическую нефть в Китай

ПАО «Газпром нефть» впервые поставило Китаю арктическую нефть сорта Novy Port. Объем первой партии составил 144 тыс. тонн. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром нефть» экспортирует нефть сортов ARCO и Novy Port, добываемую в российской Арктике, с 2013 года. За это время компания поставила в страны Европы более 40 млн тонн нефти.

Сотрудничество с ключевыми азиатскими переработчиками помогло расширить географию отгрузок до Китая. От нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе сырье доставили в перевалочный комплекс в Мурманске. Оттуда танкер в течение 47 суток доставил груз в порт Янтай.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» с «Татнефтью» и компанией «ЛУКОЙЛ» основали совместное предприятие по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Оренбургской области.

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Комментарии (7)

local_5e4d8cf621bfb
А сколько горючего "сьест"танкер за 47суток плавания?
f0ntan
https://narzur.ru/rossija-doplatila-kitaju-420-mln-dollarov-za-pokupku-nefti/
Swift_5e4d8a276f5e8
..... они что, её поставляют даром ? ..... сауды ведь рядом и играют в демпинг.
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