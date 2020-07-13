«Газпром нефть» впервые поставила арктическую нефть в Китай

ПАО «Газпром нефть» впервые поставило Китаю арктическую нефть сорта Novy Port. Объем первой партии составил 144 тыс. тонн. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром нефть» экспортирует нефть сортов ARCO и Novy Port, добываемую в российской Арктике, с 2013 года. За это время компания поставила в страны Европы более 40 млн тонн нефти.

Сотрудничество с ключевыми азиатскими переработчиками помогло расширить географию отгрузок до Китая. От нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе сырье доставили в перевалочный комплекс в Мурманске. Оттуда танкер в течение 47 суток доставил груз в порт Янтай.