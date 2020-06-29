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29.06.2020 12:22
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ЛУКОЙЛ вместе с «Газпром нефтью» и «Татнефтью» создали СП для разработки трудных месторождений

Компании «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «Татнефть» закрыли сделку по созданию совместного предприятия для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Оренбургской области.

Как сообщили 29 июня в пресс-службе ЛУКОЙЛа, в портфель активов совместного предприятия — ООО «Новые технологии добычи нефти» — вошли Савицкий и Журавлевский лицензионные участки. Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3.

Савицкий лицензионный участок расположен в Бузулукском и Грачевском районах Оренбургской области. Его площадь составляет около 900 кв. км. Журавлевский лицензионный участок расположен на территории Бузулукского района Оренбургской области и граничит с Савицким лицензионным участком. Его площадь составляет около 123 кв. км. На территории участка расположено Журавлевское месторождение, которое было открыто в 1965 году и сейчас находится в консервации.

Опытно-промышленную разработку Савицкого и Журавлевского участков компании планируют начать в 2024 году.

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