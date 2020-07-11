Образование, наука и инновации вместо нефти. Кудрин вновь рассказал, что делать, но обратился он уже в будущее

Выпускники российской экономической школы услышали напутствие от главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он сказал, что политические решения, чтобы вывести российскую экономику из застоя, принимать придется их поколению.



Кудрин принял участие в заочной церемонии вручения дипломов выпускникам РЭШ, ее 11 июля транслировали онлайн. Выступая перед свежеиспеченными экономистами, он отметил, что российская экономика затормозилась, в стране не проводятся структурные и институциональные реформы. По его словам, если прогноз сбудется и Россия упадет до 5% ВВП, то за последние десять лет общий рост экономики составит 1 процент. «Это очень мало, это исторически мало, чтобы за такое десятилетие мы так мало росли, — добавил Кудрин. — Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. В этом смысле, к сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое. Эти решения, значит, придется принимать вам».

