FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.07.2020 20:06
3
Печать

Образование, наука и инновации вместо нефти. Кудрин вновь рассказал, что делать, но обратился он уже в будущее

Выпускники российской экономической школы услышали напутствие от главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он сказал, что политические решения, чтобы вывести российскую экономику из застоя, принимать придется их поколению.

Кудрин принял участие в заочной церемонии вручения дипломов выпускникам РЭШ, ее 11 июля транслировали онлайн. Выступая перед свежеиспеченными экономистами, он отметил, что российская экономика затормозилась, в стране не проводятся структурные и институциональные реформы. По его словам, если прогноз сбудется и Россия упадет до 5% ВВП, то за последние десять лет общий рост экономики составит 1 процент. «Это очень мало, это исторически мало, чтобы за такое десятилетие мы так мало росли, — добавил Кудрин. — Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. В этом смысле, к сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое. Эти решения, значит, придется принимать вам».

Глава Счетной палаты также сообщил, что за тридцать лет российская экономика выросла только на 30 процентов, что для мировой и российской истории «не так много». Кудрин отметил, что уходить от нефтяной зависимости российским властям придется более решительно, поэтому вкладывать надо в образование, науку и инновации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

260551481
Величайший демагог современности Кудрин снова подтвердил гипотезу что мыло мыльное...
260928241
Бессодержательные, пустые разговоры.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний