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11.07.2020 16:57
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В Крым за полцены, но без шика: правительство утвердило новые льготы для школьников

Билеты на поезда в Крым станут вдвое дешевле для детей старше 10 лет во время школьных каникул. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещен на сайте правительства России 11 июля.

Разницу перевозчику — оператору железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» — субсидирует государство. Скидка в 50% будет распространяться только на билеты в общих и плацкартных вагонах.

Для детей младше 10 лет на крымских направлениях, как и на остальной территории страны, предусмотрен детский тариф, а малыши до 5 лет путешествуют бесплатно без отдельного места.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса туристический сезон-2020 в Крыму начался позже обычного — 1 июля.

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