В Крым за полцены, но без шика: правительство утвердило новые льготы для школьников

Билеты на поезда в Крым станут вдвое дешевле для детей старше 10 лет во время школьных каникул. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещен на сайте правительства России 11 июля.



Разницу перевозчику — оператору железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» — субсидирует государство. Скидка в 50% будет распространяться только на билеты в общих и плацкартных вагонах.



Для детей младше 10 лет на крымских направлениях, как и на остальной территории страны, предусмотрен детский тариф, а малыши до 5 лет путешествуют бесплатно без отдельного места.

