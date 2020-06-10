FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.06.2020 21:50
1
Печать

Оператор Крымского моста пустит поезд Петербург-Евпатория 1 июля

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту компания "Гранд Сервис Экспресс" запустит поезда "Таврия", которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также он пустит состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно, сообщает вечером 10 июня Минтранс РФ.

Сообщение между Екатеринбургом и полуостровом откроется 30 июня, первый поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправится 1 июля с Московсого вокзала.

"Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня. Поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны. Подробнее с расписанием и маршрутами следования по новым направлениям можно будет ознакомиться на официальном сайте оператора после старта продаж билетов", - добавили в Минтрансе.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

aaignat
Вротенберги когда-нибудь обожрутся и лопнут?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний