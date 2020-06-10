Оператор Крымского моста пустит поезд Петербург-Евпатория 1 июля

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту компания "Гранд Сервис Экспресс" запустит поезда "Таврия", которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также он пустит состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно, сообщает вечером 10 июня Минтранс РФ.

Сообщение между Екатеринбургом и полуостровом откроется 30 июня, первый поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправится 1 июля с Московсого вокзала.

"Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня. Поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны. Подробнее с расписанием и маршрутами следования по новым направлениям можно будет ознакомиться на официальном сайте оператора после старта продаж билетов", - добавили в Минтрансе.

