Океанариум Чикаго показал, как пингвины бегают по музею и знакомятся с динозаврами. Птицы гуляли весь карантин
Пингвины Иззи и Дарвин из центра Shedd Aquarium в Чикаго познакомились с динозавром. Видео прогулки сотрудники выложили в социальных сетях и назвали происходящее «семейной терапией».
A family reunion 66 million years in the making at @FieldMuseum! 🐧🦖🐧— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) July 9, 2020
Birds are modern, avian dinosaurs, and that includes penguins like Izzy and Darwin! They evolved from the theropod dinosaurs like @SUEtheTrex. pic.twitter.com/HYLXP4osVG
На ролике из залов Field Museum видно, как пара пингвинов бегает вокруг скелета тираннозавра и изучает его и другие экспонаты. Их выпустили погулять по окрестностям, пока в помещениях нет посетителей.
Смотрители напомнили, что все птицы произошли от динозавров, и иронично назвали встречу «воссоединением». На ролике видно, что Иззи и Дарвин размером даже меньше постамента, на котором стоит макет из костей древнего ящера.
Во время карантина пингвины в Shedd Aquarium постоянно гуляли по залам. Наблюдать за рыбами и ходить где захочется птицам позволили, чтобы те не скучали. В марте пара Эдвард и Энни следили за представителями фауны из Амазонии в комнате с панорамными аквариумами, а заодно прятались за офисными стульями в одном из лекториев. Как тогда объясняли специалисты, пингвины начали «тосковать» после введения коронавирусных ограничений. Радоваться им важно для хорошего самочувствия.
Сейчас, после послабления ограничений, Shedd Aquarium снова принимает посетителей. Вошли ли пингвиньи прогулки в традицию и будут ли их проводить для питомцев, например, в выходные дни или после закрытия парка, пока что не сообщается.