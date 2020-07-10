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10.07.2020 15:33
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Океанариум Чикаго показал, как пингвины бегают по музею и знакомятся с динозаврами. Птицы гуляли весь карантин

Пингвины Иззи и Дарвин из центра Shedd Aquarium в Чикаго познакомились с динозавром. Видео прогулки сотрудники выложили в социальных сетях и назвали происходящее «семейной терапией».

На ролике из залов Field Museum видно, как пара пингвинов бегает вокруг скелета тираннозавра и изучает его и другие экспонаты. Их выпустили погулять по окрестностям, пока в помещениях нет посетителей.

Смотрители напомнили, что все птицы произошли от динозавров, и иронично назвали встречу «воссоединением». На ролике видно, что Иззи и Дарвин размером даже меньше постамента, на котором стоит макет из костей древнего ящера.

Во время карантина пингвины в Shedd Aquarium постоянно гуляли по залам. Наблюдать за рыбами и ходить где захочется птицам позволили, чтобы те не скучали. В марте пара Эдвард и Энни следили за представителями фауны из Амазонии в комнате с панорамными аквариумами, а заодно прятались за офисными стульями в одном из лекториев. Как тогда объясняли специалисты, пингвины начали «тосковать» после введения коронавирусных ограничений. Радоваться им важно для хорошего самочувствия.

Сейчас, после послабления ограничений, Shedd Aquarium снова принимает посетителей. Вошли ли пингвиньи прогулки в традицию и будут ли их проводить для питомцев, например, в выходные дни или после закрытия парка, пока что не сообщается.

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Комментарии (2)

Иван Петров
У нас вот тоже пингвины бегают по музею - динозавры первого попавшегося фургала повязали...
pitmenspb
Пингвины какие деловые милахи)
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