Пингвины Иззи и Дарвин из центра Shedd Aquarium в Чикаго познакомились с динозавром. Видео прогулки сотрудники выложили в социальных сетях и назвали происходящее «семейной терапией».

На ролике из залов Field Museum видно, как пара пингвинов бегает вокруг скелета тираннозавра и изучает его и другие экспонаты. Их выпустили погулять по окрестностям, пока в помещениях нет посетителей.



Смотрители напомнили, что все птицы произошли от динозавров, и иронично назвали встречу «воссоединением». На ролике видно, что Иззи и Дарвин размером даже меньше постамента, на котором стоит макет из костей древнего ящера.