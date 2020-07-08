В США зафиксировано рекордное число выявленных случаев COVID-19 за сутки — более 60 000

Страна сообщила о 60 021 случае заболевания, подтвержденных в течение последних 24 часов. Вспышки инфекции продолжают набирать обороты в ряде штатов, в основном на юге и на западе США. Аризона, Калифорния, Флорида и Техас составили почти половину всех новых случаев в стране в последние дни.

Более 60 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в США за последние сутки, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это рекордный суточный показатель для страны за всё время пандемии.

Пик проявился после того, как число новых случаев ежедневно опускалось ниже 50 000 в последние несколько дней, хотя некоторые чиновники здравоохранения предупреждали, что это может быть всего лишь отставанием в предоставлении отчётности из-за выходных в честь Дня независимости США (4 июля). Как уточняет CNBC со ссылкой на собственные подсчёты на основе данных Университета Хопкинса, в среднем за последнюю неделю в США фиксировали ежедневно 51 383 новых случая, что является рекордно высоким средним показателем за 7 дней, рост по сравнению с предыдущей неделей составил почти 24,5%.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний полагают, что из 10 реальных случаев заболевания, которое часто проходит бессимптомно, фиксируют только один.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса на 8 июля, с начала пандемии зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19 (2 млн 997 тыс.), ковидных смертей — 131,5 тыс., выздоровевших — около 6,5 млн.