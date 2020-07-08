В США зафиксировано рекордное число выявленных случаев COVID-19 за сутки — более 60 000
Более 60 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в США за последние сутки, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это рекордный суточный показатель для страны за всё время пандемии.
Страна сообщила о 60 021 случае заболевания, подтвержденных в течение последних 24 часов. Вспышки инфекции продолжают набирать обороты в ряде штатов, в основном на юге и на западе США. Аризона, Калифорния, Флорида и Техас составили почти половину всех новых случаев в стране в последние дни.
Пик проявился после того, как число новых случаев ежедневно опускалось ниже 50 000 в последние несколько дней, хотя некоторые чиновники здравоохранения предупреждали, что это может быть всего лишь отставанием в предоставлении отчётности из-за выходных в честь Дня независимости США (4 июля). Как уточняет CNBC со ссылкой на собственные подсчёты на основе данных Университета Хопкинса, в среднем за последнюю неделю в США фиксировали ежедневно 51 383 новых случая, что является рекордно высоким средним показателем за 7 дней, рост по сравнению с предыдущей неделей составил почти 24,5%.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний полагают, что из 10 реальных случаев заболевания, которое часто проходит бессимптомно, фиксируют только один.
Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса на 8 июля, с начала пандемии зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19 (2 млн 997 тыс.), ковидных смертей — 131,5 тыс., выздоровевших — около 6,5 млн.