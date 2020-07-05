Могильную плиту нашли во время строительства ЖК в Выборгском районе Петербурга. О находке на улице Новолитовской рассказали очевидцы в социальных сетях.



Санкт-Петербургская купеческая вдова Агафья Савишна Дурдина скончалась в 1841 году, сообщается на надгробии. Купеческая династия Дурдиных в основном была известна производством пива, водки и других напитков в Петербурге и Рыбинске. Самый известный представитель фамилии — Иван Алексеевич Дурдин, проживавший в собственных домах на Обводном канале и Петергофском проспекте, пик деятельности которого пришёлся на вторую половину 19 века.

