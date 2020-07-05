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05.07.2020 19:50
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При строительстве ЖК в Петербурге нашли надгробие с известной купеческой фамилией, представители которой были захоронены на Митрофаньевском кладбище

Могильную плиту нашли во время строительства ЖК в Выборгском районе Петербурга. О находке на улице Новолитовской рассказали очевидцы в социальных сетях.

Санкт-Петербургская купеческая вдова Агафья Савишна Дурдина скончалась в 1841 году, сообщается на надгробии. Купеческая династия Дурдиных в основном была известна производством пива, водки и других напитков в Петербурге и Рыбинске. Самый известный представитель фамилии — Иван Алексеевич Дурдин, проживавший в собственных домах на Обводном канале и Петергофском проспекте, пик деятельности которого пришёлся на вторую половину 19 века.

Фото: кадр из видео/vk.com
Фото: кадр из видео/vk.com

По данным «Фонтанки», плита была найдена за границами участка застройки. Вероятно, её завезли со строительным грунтом. Дурдиных хоронили на Митрофаньевском кладбище, которое при советской власти планомерно уничтожалось, а сейчас входит в реестр объектов культурного наследия.

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Комментарии (1)

hal9000
"В родной Москве..жила купчиха молодая..лицом румяна и бела..покойный муж ее детина,еще не старой был поры..нооо приключилося кончина ему от жениной дыры..."
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