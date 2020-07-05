При строительстве ЖК в Петербурге нашли надгробие с известной купеческой фамилией, представители которой были захоронены на Митрофаньевском кладбище
Могильную плиту нашли во время строительства ЖК в Выборгском районе Петербурга. О находке на улице Новолитовской рассказали очевидцы в социальных сетях.
Санкт-Петербургская купеческая вдова Агафья Савишна Дурдина скончалась в 1841 году, сообщается на надгробии. Купеческая династия Дурдиных в основном была известна производством пива, водки и других напитков в Петербурге и Рыбинске. Самый известный представитель фамилии — Иван Алексеевич Дурдин, проживавший в собственных домах на Обводном канале и Петергофском проспекте, пик деятельности которого пришёлся на вторую половину 19 века.
По данным «Фонтанки», плита была найдена за границами участка застройки. Вероятно, её завезли со строительным грунтом. Дурдиных хоронили на Митрофаньевском кладбище, которое при советской власти планомерно уничтожалось, а сейчас входит в реестр объектов культурного наследия.