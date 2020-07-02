«Однозначно триумф». В Кремле прокомментировали результаты голосования по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь российского президента заявил, что состоявшийся плебисцит показал доверие главе государства.
«Однозначно [в Кремле] считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — цитирует 2 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, Кремль не собирается устраивать «разбора полетов» с главами регионов, которые показали наименьшую явку во время плебисцита.
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