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02.07.2020 13:04
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«Однозначно триумф». В Кремле прокомментировали результаты голосования по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь российского президента заявил, что состоявшийся плебисцит показал доверие главе государства.

«Однозначно [в Кремле] считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — цитирует 2 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, Кремль не собирается устраивать «разбора полетов» с главами регионов, которые показали наименьшую явку во время плебисцита.

По итогам обработки 100 % протоколов поправки поддержали 77,92 % россиян.

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Комментарии (16)

***_555
Т.е. они сами признают, что это был "референдум о доверии президенту Путину"? Почему тогда вопрос в листочке был совсем другой, а агитация "за достойное будущее" и прочее бла-бла-бла?
dimas062
А тиумф чего не прокомментировали?
Zloi_prohozhiy
А по мне лично, это триумф позора и подтасовок.
Теперь про какое-то доверие там говорить вообще смешно.
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