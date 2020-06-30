Гудбай, Америка! Россия в 12 раз сократила поставки нефти в США в апреле
Россия в 12 раз сократила поставки нефти в США в апреле, пугающая статистка начала пандемии опубликована 30 июня Energy Information Administration.
По данным федерального агентства, экспорт сырой нефти (без нефтепродуктов) из РФ в Штаты рухнул в месячном выражении апрель 2020 к апрелю 2019 более чем в 12 раз до 396 тысяч баррелей в день, после чего Россия опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США. В марте РФ занимала 7-е место в рейтинге экспортёров нефти, поставив в США 4,888 миллиона баррелей нефти в день.
В апреле на первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия и другие страны.Что касается суммарного экспорта нефти и нефтепродуктов в США, то тут Россия опустилась на четвертое место, поставив в апреле 2020 года 12,233 миллиона баррелей в день. В марте РФ была на третьем месте.