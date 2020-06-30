ПФР продлил упрощенный порядок назначения пенсий

«Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что большинство видов пенсий можно оформить через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг. С согласия человека пенсии могут назначаться полностью дистанционно, без личного обращения в отделения фонда.

Пенсию также можно оформить по телефону: работники Пенсионного фонда связываются с пенсионером по телефону и запрашивают его согласие на оформление пенсии. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ПФР никогда не запрашивают номер СНИЛС, персональные данные, номер банковской карты и ПИН-код от нее, пароль от личного кабинета на сайте ПФР.