Дело о «военном преступном сообществе» оказалось связано с реставраторами из «Деметры»
Обыски по делу о взятках при строительстве объектов Минобороны идут в строительно-реставрационной компании «Деметра». Как сообщает 47news, в компанию пришли военные следователи и ФСБ. По данным издания, дело возбуждено в связи со взятками при строительстве объектов Минобороны в Петербурге, Ленинградской, Псковской, Вологодской областях и в Карелии.
«Деметру», в частности, связывают с ремонтом Суворовского училища, после которого там просела крыша.
30 июня СК по Западному военному округу совместно с оперативниками «экономического» отдела полицейского главка и ФСБ по ЗВО работают в офисе«Деметры» на Заозерной улице, уже побывали дома у директора Игоря Писаревского, сообщает 47news.ru.
Интересует СК и компания «Пожарный регистр» на Цветочной улице в Петербурге. Идёт обыск дома в Пушкине у гендиректора и учредителя этой компании Сергея Плотникова. Мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям 210 УК «Организация преступного сообщества» и 290 УК «Получение взятки».
В феврале 2020 года было возбуждено так называемое «паркетное» дело о хищении 150 млн рублей на ремонте Суворовского училища. «Деметра» в нём фигурировала как приёмщик работ. Компания «Пожарный регистр» имеет вид деятельности в области «архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях».
Напомним, что утром 30 июня задержаны руководитель 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России Монджиевский и его заместитель Развозин. По версии следствия, именно они и создали сообщество, куда, кстати, вошли их подчиненные, отмечает 47news. Им собираются вменять около 50 эпизодов вымогательства взяток с застройщиков военных объектов.
По версии следствия, участники процесса заведомо создавали такие условия, при которых представители застройщиков были вынуждены предлагать им взятки, понимая, что в противном случае не смогут успешно пройти строительный надзор и получить заключения на соответствие (ЗОСы) на построенные ими объекты либо понесут более крупные расходы, нежели в случае дачи взятки. Последнее, по словам нашего собеседника, участвующего в сегодняшних мероприятиях, «практически цитаты из постановлений о производстве обысков».