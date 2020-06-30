Дело о «военном преступном сообществе» оказалось связано с реставраторами из «Деметры»

Обыски по делу о взятках при строительстве объектов Минобороны идут в строительно-реставрационной компании «Деметра». Как сообщает 47news, в компанию пришли военные следователи и ФСБ. По данным издания, дело возбуждено в связи со взятками при строительстве объектов Минобороны в Петербурге, Ленинградской, Псковской, Вологодской областях и в Карелии.



«Деметру», в частности, связывают с ремонтом Суворовского училища, после которого там просела крыша.



30 июня СК по Западному военному округу совместно с оперативниками «экономического» отдела полицейского главка и ФСБ по ЗВО работают в офисе«Деметры» на Заозерной улице, уже побывали дома у директора Игоря Писаревского, сообщает 47news.ru.

