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30.06.2020 10:36
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В ходе десятков обысков в Петербурге задерживают руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны

В главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России — обыск. В Следственный комитет по Западному военному округу доставлено руководство этого подразделения Минобороны. Фактически они уже задержаны по делу о преступном сообществе.

Как сообщил 47news, оперативники военной контрразведки и экономической полиции Петербурга доставляют в Следственный комитет по Западному военному округу сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны и уже фактически задержан руководитель этого подразделения Монджиевский и его заместитель Развозин. По информации «Фонтанки», именно им вменяется организация преступного сообщества, о котором только что сообщило наше издание.

По данным нашего издания, обыск идет и в офисе 103-го отдела ГАСН Минобороны в Подъездном переулке, 15. Напомним: основными целями отделов ГАСН МО является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях. Компетенции 103-го отдела ГАСН — Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области и Республика Карелия. Также «Фонтанке» известно, что обыски идут еще в офисах двух петербургских строительных компаний, являющихся застройщиками на объектах Минобороны города.

«Фонтанка» узнает подробности.

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Комментарии (4)

Devis
Кто-бы удивлялся!
Там это в план карьерного "роста" надо включать уже давно.
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Barmaley_5e4d0211d3423
Скромный начальник отдела № 103 и заместитель его - организаторы масштабного преступного сообщества?

"Не верю !"
(с)
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