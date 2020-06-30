В ходе десятков обысков в Петербурге задерживают руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны

В главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России — обыск. В Следственный комитет по Западному военному округу доставлено руководство этого подразделения Минобороны. Фактически они уже задержаны по делу о преступном сообществе.

Как сообщил 47news, оперативники военной контрразведки и экономической полиции Петербурга доставляют в Следственный комитет по Западному военному округу сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны и уже фактически задержан руководитель этого подразделения Монджиевский и его заместитель Развозин. По информации «Фонтанки», именно им вменяется организация преступного сообщества, о котором только что сообщило наше издание.