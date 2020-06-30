В ходе десятков обысков в Петербурге задерживают руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны
В главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России — обыск. В Следственный комитет по Западному военному округу доставлено руководство этого подразделения Минобороны. Фактически они уже задержаны по делу о преступном сообществе.
Как сообщил 47news, оперативники военной контрразведки и экономической полиции Петербурга доставляют в Следственный комитет по Западному военному округу сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны и уже фактически задержан руководитель этого подразделения Монджиевский и его заместитель Развозин. По информации «Фонтанки», именно им вменяется организация преступного сообщества, о котором только что сообщило наше издание.
По данным нашего издания, обыск идет и в офисе 103-го отдела ГАСН Минобороны в Подъездном переулке, 15. Напомним: основными целями отделов ГАСН МО является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях. Компетенции 103-го отдела ГАСН — Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области и Республика Карелия. Также «Фонтанке» известно, что обыски идут еще в офисах двух петербургских строительных компаний, являющихся застройщиками на объектах Минобороны города.
«Фонтанка» узнает подробности.