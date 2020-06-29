Клиенты столпились у офиса авиакомпании «Аэрофлот» в центре Петербурга 29 июня. За час до закрытия в очереди ожидали более 20 человек. Многие из них не смогли решить свой вопрос онлайн или по телефону.



Столпотворение на улице Рубинштейна корреспондент «Фонтанки» наблюдал около 17.30. У офиса «Аэрофлота» выстроилась очередь, соперничавшая по своим размерам с очередью у «Макдоналдса», расположенного по соседству. С представителями перевозчика желали пообщаться лично по разным поводам.

«15 июня должны были улететь в Симферополь, — рассказала Ирина. — Нам отменили рейс, сначала туда, потом обратно. Мы поменяли билеты, нам снова отменили рейс. В итоге хотели вернуть деньги, чтобы не мучиться и не ждать ничего. Нам звонили и потом пришло письмо на почту, что надо решать вопрос в офисе, и мы приехали».