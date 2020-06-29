«Хотели вернуть деньги, чтобы не мучиться». У офиса «Аэрофлота» в центре Петербурга скопилась внушительная очередь
Клиенты столпились у офиса авиакомпании «Аэрофлот» в центре Петербурга 29 июня. За час до закрытия в очереди ожидали более 20 человек. Многие из них не смогли решить свой вопрос онлайн или по телефону.
Столпотворение на улице Рубинштейна корреспондент «Фонтанки» наблюдал около 17.30. У офиса «Аэрофлота» выстроилась очередь, соперничавшая по своим размерам с очередью у «Макдоналдса», расположенного по соседству. С представителями перевозчика желали пообщаться лично по разным поводам.
«15 июня должны были улететь в Симферополь, — рассказала Ирина. — Нам отменили рейс, сначала туда, потом обратно. Мы поменяли билеты, нам снова отменили рейс. В итоге хотели вернуть деньги, чтобы не мучиться и не ждать ничего. Нам звонили и потом пришло письмо на почту, что надо решать вопрос в офисе, и мы приехали».
Статный мужчина в черном пиджаке пожаловался, что не смог через интернет арендовать чартер для перевозки сотрудников в Россию. «Получили разрешение на въезд, и теперь встает вопрос по поводу логистики, в частности из Стокгольма в Петербург», — отметил он, добавив, что желал бы пообщаться с кем-то из начальства. Через некоторое время его впустили внутрь.
На улице остался томиться пенсионер, решивший не лететь 6 августа в Сочи, курсант Нахимовского училища с отпускным билетом, пара, оформившая билет, но допустившая ошибку в фамилии, и ещё человек 15. Всем им сотрудница «Аэрофлота» предложила ожидать.
Коллапс она объяснила тем, что с сегодняшнего дня ваучеры выписываются вручную. На их оформление уходит по полчаса, а вход в офис ограничен из-за коронавируса. Ваучер, по её словам, можно оформить и через сайт. Но тут же из очереди ей возразили, что не всем пользователям покорился ресурс, при оформлении ваучера выдается строка о неправильно введённых данных. Поэтому петербуржцы пришли решать проблему лично.
В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» комментировать очередь отказались и отчитались цифрами. На 16 июня в компании оформили более 100 тысяч заявок пассажиров на электронный ваучер. Ваучер оформляется взамен не использованных из-за пандемии коронавируса авиабилетов, приобретенных до 1 мая.