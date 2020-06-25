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25.06.2020 20:05
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Telegram обязали вернуть покупателям Gram 1,22 млрд долларов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть 1,22 млрд долларов покупателям токенов криптовалюты Gram и выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

В постановлении суда сказано, что компания должна выплатить компенсацию в течение 30 дней, а также в течение трех лет уведомлять власти США о выпуске криптовалюты. При этом Telegram не обязана признавать вину. Компания намерена подать апелляцию.

Напомним, что в суд против Telegram подала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Поводом для иска стало нарушение закона США о ценных бумагах от 1933 года. Якобы продажа криптовалюты под названием Gram не была зарегистрирована должным образом. В отношении Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc был введен временный судебный запрет. А запуск блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) из-за судебного разбирательства с SEC был перенесен на апрель. Инвесторы вложили в проект 1,7 млрд долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), вероятно, сможет доказать, что разработчики блокчейна занимались продажей незарегистрированных ценных бумаг, пишет Reuters.

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Комментарии (1)

dimas062
Что-то сына прокурора и строителя домиков для уточек нагнули в загнивающей.
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