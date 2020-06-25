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25.06.2020 17:26
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Печать

Торговый мост у Мариинского театра открыли после реставрации

Завершился капитальный ремонт Торгового моста, перекинутого через Крюков канал в створе улицы Союза Печатников. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба «Мостотреста».

В последний раз капитальный ремонт Торгового моста проводился в 1960 году. За 60 лет ржавчина изъела арматуру опорных частей и других конструктивных элементов сооружения. Время не пощадило металлоконструкции, гранитную облицовку и деформационные швы. В ходе капремонта подрядчик установил железобетонную плиту и заменил опорные части. Отреставрировал гранитные элементы, перила и торшеры-фонари, а в завершение уложил асфальт.

Фото: Мостотрест
Фото: Мостотрест

Мост был построен в 1782–1785 годах, в период сооружения гранитной набережной Крюкова канала. Эта переправа — одна из шести однотипных мостов через Крюков канал. Но свой исторический вид сохранили только два — Торговый и Матвеев. До 1810 года мост имел средний подъемный пролет.

Торговый мост является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому работы велись по методикам, согласованным с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В 2020 году мост отметит свое 235-летие.

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