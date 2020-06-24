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24.06.2020 10:25
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Полмиллиона целительнице из телевизора отправила пожилая петербурженка. Другого мастера снятия порчи рассекретили спустя месяцы поисков

Полмиллиона рублей через телевизор убедила отдать петербургскую пенсионерку целительница по имени Альмира. 62-летняя жительница Красного Села так вдохновилась рекламным роликом чудес на одном из телеканалов, что тут же набрала указанный номер. Необходимость перевести 480 тысяч рублей её не смутила.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, в полицию женщина обратилась вечером накануне. Там призналась, что после отправки денег ничего из обещанного не произошло, и это стало такой неожиданностью, что пенсионерка слегла в постель. Ни канал с рекламой, ни банкомат, через который к неизвестным отправились в общей сложности полмиллиона рублей, правоохранителям она назвать не смогла.

По утверждениям горожанки, средства она переводила несколько раз с 5 по 11 июня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Другую предпринимательницу-целительницу, которая в минувшем феврале пообещала снять порчу жительнице Фрунзенского района, правоохранителям удалось задержать только спустя полгода. Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, ранее судимую женщину 74 лет 11 июня остановили у её дома на улице Бакунина в Вырице. 23 июня ей вручили обязательство о явке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Артём Беляев
К вопросу об уровне грамотности населения...
Modest_5e4ce41f7533b
В любой церквушке, каждый день, пусть не так много, но со все прихожан за то же самое...

Почему целительнице нельзя, а попам можно?

Вопрос к юристам: А что, если целительница, в отличии от попов, с этой суммы уже налог в государственную казну оплатила, как за оказание услуг по устному договору?
syshsun
Ну сколько же ,еще,таких идиотов осталось.
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