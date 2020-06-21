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21.06.2020 18:34
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Курорт в нетерпении. На краснодарские пляжи разрешили приезжать без справок и самоизоляции

В Краснодарском крае снят карантин для приезжих из других регионов, открываются все гостиницы и пансионаты. Соответствующие послабления своим постановлением ввел глава администрации Краснодарского края, они вступают в силу с 21 июня.

Согласно постановлению, российским туристам больше не понадобятся справки об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция по приезде в край. Противоэпидемические меры остаются только для тех, кто прилетел из-за границы — им положено оставаться в обсерваторе в течение двух недель.

Решение о снятии ограничительных мер для россиян, приезжающих из других регионов, было принято на заседании оперативного штаба. Инициативу возобновить курортный сезон поддержали главы Краснодара и всех курортных городов края.

Напомним, 1 июня в Краснодарском крае открылись санатории, с 12 июня там начали работать гостиницы, которые предлагают не больше 50 номеров. На 21 июня в Краснодарском крае насчитывается 5440 больных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровел 4181 человек, в том числе 36 пациентов выписаны за последние сутки.

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Комментарии (6)

evilman
Пару недель назад читал на ЯПе о том, как один человек прилетел в мае в Сочи на 1 день по делу, но в аэропорту с такими же горемыками, не имевшими сочинской регистрации, был насильно посажен в автобус и 2 недели провел в обсерваторе. При этом никаких распоряжений о такой обсервации в Сочи в СМИ не было. После таких фокусов они хотят получить турпоток? Наверное, приедет какое-то количество дураков на свой риск...
local_5e4d8cf621bfb
В случае чего,лёгким движением отели превращаются...превращаются...в обсерваторы.Останется только огородить забором и поставить охрану.
261886281
про отмену справок там ни слова, читайте документ внимательней! и исправте название статьи!
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