Курорт в нетерпении. На краснодарские пляжи разрешили приезжать без справок и самоизоляции
В Краснодарском крае снят карантин для приезжих из других регионов, открываются все гостиницы и пансионаты. Соответствующие послабления своим постановлением ввел глава администрации Краснодарского края, они вступают в силу с 21 июня.
Согласно постановлению, российским туристам больше не понадобятся справки об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция по приезде в край. Противоэпидемические меры остаются только для тех, кто прилетел из-за границы — им положено оставаться в обсерваторе в течение двух недель.
Решение о снятии ограничительных мер для россиян, приезжающих из других регионов, было принято на заседании оперативного штаба. Инициативу возобновить курортный сезон поддержали главы Краснодара и всех курортных городов края.
Напомним, 1 июня в Краснодарском крае открылись санатории, с 12 июня там начали работать гостиницы, которые предлагают не больше 50 номеров. На 21 июня в Краснодарском крае насчитывается 5440 больных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровел 4181 человек, в том числе 36 пациентов выписаны за последние сутки.