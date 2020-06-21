Курорт в нетерпении. На краснодарские пляжи разрешили приезжать без справок и самоизоляции

В Краснодарском крае снят карантин для приезжих из других регионов, открываются все гостиницы и пансионаты. Соответствующие послабления своим постановлением ввел глава администрации Краснодарского края, они вступают в силу с 21 июня.

Согласно постановлению, российским туристам больше не понадобятся справки об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция по приезде в край. Противоэпидемические меры остаются только для тех, кто прилетел из-за границы — им положено оставаться в обсерваторе в течение двух недель.