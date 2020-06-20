Падение грузовика с металлом на Кубинской попало на видео. Он всё сделал сам
Самосвал на Кубинской улице 20 июня действительно свалился сам. Не было ни столкновения, никто даже не подрезал его.
Видеозапись момента ДТП оказалась в распоряжении «Фонтанки». Последствия ДТП мы показывали на фото.
«Фонтанка.ру»
На записи видно, что тяжёлая машина опрокидывается на повороте: так бывает, когда груз в кузове плохо закреплён. Металлоконструкции выпадают на асфальт, тротуарное ограждение выдерживает их удар.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП никто не пострадал.