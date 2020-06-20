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20.06.2020 20:57
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Падение грузовика с металлом на Кубинской попало на видео. Он всё сделал сам

Самосвал на Кубинской улице 20 июня действительно свалился сам. Не было ни столкновения, никто даже не подрезал его.

Видеозапись момента ДТП оказалась в распоряжении «Фонтанки». Последствия ДТП мы показывали на фото.

«Фонтанка.ру» 

На записи видно, что тяжёлая машина опрокидывается на повороте: так бывает, когда груз в кузове плохо закреплён. Металлоконструкции выпадают на асфальт, тротуарное ограждение выдерживает их удар.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Автор фото – Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Автор фото – Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Zizipop
Просто повезло что никого не убил
CZE-RUS
Вообще-то не груз хреново закреплён а скорость космическая при заходе в поворот. Чувак походу ещё в таксо колымит.
krasnonosov
А если бы он патроны вез?
Что металлоломщики, что мусоровозы носятся, как камикадзе по городу. Откуда из набирают?
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