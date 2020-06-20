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20.06.2020 17:46
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На Кубинской грузовик повернулся к водителям колёсами и рассыпал металл

В Петербурге второй раз за день 20 июня автомобиль избавился от своего груза.

На Кубинской улице, сразу за перекрёстком с Благодатной улицей, завалился на бок грузовик, сообщает читательница «Фонтанки» Ксения. На асфальт вывалился груз металлоконструкций. Второго участника ДТП не видно. Можно предположить, что шаланду кто-то подрезал, и она сама потеряла равновесие из-за резкого манёвра.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

На месте Скорая помощь и ГИБДД. Пострадавших, впрочем, не видно. Наоборот, какой-то мужчина — возможно, водитель — залезал и вылезал из кабины, рассказывает читательница.

Пробки нет. Перевёртыш лежит в правом ряду, и едущие с перекрёстка автомобилисты видят его заранее и успевают перестраиваться.

В первой половине дня значительные неудобства водителям доставило ДТП на юго-западе КАД. Там столкнулись автовоз и грузовик, из последнего на дорогу выпали оконные рамы.

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