В Петербурге второй раз за день 20 июня автомобиль избавился от своего груза.

На Кубинской улице, сразу за перекрёстком с Благодатной улицей, завалился на бок грузовик, сообщает читательница «Фонтанки» Ксения. На асфальт вывалился груз металлоконструкций. Второго участника ДТП не видно. Можно предположить, что шаланду кто-то подрезал, и она сама потеряла равновесие из-за резкого манёвра.