На Кубинской грузовик повернулся к водителям колёсами и рассыпал металл
В Петербурге второй раз за день 20 июня автомобиль избавился от своего груза.
На Кубинской улице, сразу за перекрёстком с Благодатной улицей, завалился на бок грузовик, сообщает читательница «Фонтанки» Ксения. На асфальт вывалился груз металлоконструкций. Второго участника ДТП не видно. Можно предположить, что шаланду кто-то подрезал, и она сама потеряла равновесие из-за резкого манёвра.
На месте Скорая помощь и ГИБДД. Пострадавших, впрочем, не видно. Наоборот, какой-то мужчина — возможно, водитель — залезал и вылезал из кабины, рассказывает читательница.
Пробки нет. Перевёртыш лежит в правом ряду, и едущие с перекрёстка автомобилисты видят его заранее и успевают перестраиваться.
В первой половине дня значительные неудобства водителям доставило ДТП на юго-западе КАД. Там столкнулись автовоз и грузовик, из последнего на дорогу выпали оконные рамы.