FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 07:23
2
Печать

Аномальное лето в Петербурге: рекордная жара сохраняется

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 

В ближайшие три дня погода в Санкт-Петербурге почти не изменится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и сильным порывистым ветром. И всё это при температуре 27-29 градусов. По ночам тоже теплее обычного – плюс 17-19.

Завтра, по прогнозу, станет ещё теплее: ночью до плюс 20, а днём до плюс 31 градуса. В пятницу – на 3-4 градуса прохладнее, до 27, но это всё равно значительно выше нормы. Вероятность гроз сохраняется.

Скиншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скиншот из www.meteo.nw.ru

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 17 июня в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 9 до 22 градусов тепла, информирует «Яндекс». Самое холодное 17 июня зафиксировано в 1963 году (плюс 4 градуса), самое тёплое – в 1965 году (плюс 25). Сегодня будет теплее.

Напомним, вчера в эпицентре грозы оказался Пушкин: город затопило.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 
Скиншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скиншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260578371
Что за заголовки, где аномальная жара, 28 градусов летом, это жара? Это нормальное лето и все бы такое было
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний