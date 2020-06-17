В ближайшие три дня погода в Санкт-Петербурге почти не изменится.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и сильным порывистым ветром. И всё это при температуре 27-29 градусов. По ночам тоже теплее обычного – плюс 17-19.
Завтра, по прогнозу, станет ещё теплее: ночью до плюс 20, а днём до плюс 31 градуса. В пятницу – на 3-4 градуса прохладнее, до 27, но это всё равно значительно выше нормы. Вероятность гроз сохраняется.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 17 июня в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 9 до 22 градусов тепла, информирует «Яндекс». Самое холодное 17 июня зафиксировано в 1963 году (плюс 4 градуса), самое тёплое – в 1965 году (плюс 25). Сегодня будет теплее.
Напомним, вчера в эпицентре грозы оказался Пушкин: город затопило.