В ближайшие три дня погода в Санкт-Петербурге почти не изменится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и сильным порывистым ветром. И всё это при температуре 27-29 градусов. По ночам тоже теплее обычного – плюс 17-19.

Завтра, по прогнозу, станет ещё теплее: ночью до плюс 20, а днём до плюс 31 градуса. В пятницу – на 3-4 градуса прохладнее, до 27, но это всё равно значительно выше нормы. Вероятность гроз сохраняется.